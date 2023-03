Easee-laderen kan havne i svensk «skrekkabinett»

– Føler dere ansvar for at over 200 personer hittil har blitt oppsagt eller permittert på grunn av salgsforbudet dere innførte? – Vi føler ansvar for at elektriske produkter på det svenske markedet skal være trygge, sier Per Samuelsson i Elsäkerhetsverket.

Det var klar beskjed før Aftenbladets ankomst tirsdag morgen:

– Nei, vi tar ikke imot journalister til intervjuer her på kontoret. Send oss noen spørsmål på mail, eller ring!

Men da vi sto der utenfor et ganske grått og trist kjøpesenter i sentrum av Kristinehamn, en småby med rundt 20.000 innbyggere midt i Sør-Sverige, så slapp de oss inn likevel.