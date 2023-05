Uvanlig høy prisvekst på mat i april: – Redd for enda mer i mai

Til tross for langt høyere prisvekst på dagligvarer enn det som er normalt for april, ser forsker Ivar Pettersen fremdeles et etterslep. Han frykter nå to måneder på rad med store prisøkninger på mat.

I norsk dagligvarebransje er det to «prisvinduer» i året.

Matprisene øker igjen, etter at påskepriskrig bidro til billigere dagligvarer i mars.

Apriltallene som ble sluppet fra SSB onsdag viser at matvarer og alkoholfrie drikkevarer ble 2,5 prosent dyrere fra mars til april.

Hittil i år har prisene steget med 4 prosent.

– 2,5 prosent er veldig høyt for én måned og svært uvanlig for april, sier matforsker Ivar Pettersen i Alo Analyse.

I norsk dagligvarebransje er det to «prisvinduer» i året. Da justeres prisene som butikkjedene må betale til matprodusentene, noe som vanligvis fører til et hopp i prisene til forbruker. I månedene etter er det vanlig at konkurransen presser prisene gradvis nedover igjen.

Ved forrige justering, i februar, var det ventet å kunne bli tosifret prisvekst, men hard priskrig etter Kiwis beslutning om ikke å øke prisene forhindret det.

– Det ser ut som at effektene av prisfrysen i stor grad opphørte i april, sier Pettersen.

Kan bli to måneder på rad

Et annet skifte som har skjedd, ser han i forholdet mellom produsentpriser og forbrukerpriser.

SSBs statistikk har en stund vist langt høyere prisvekst på produsentleddet – det vil si hos aktører som Tine, Nortura og Orkla – enn i butikk. Men hvis man ser på de siste månedene under ett, er prisstigningene nå mer i takt.

SER ETTERSLEP: Prisene til forbruker har det siste året økt langt mindre enn prisene i tidligere ledd av verdikjeden, påpeker bransjeveteran Ivar Pettersen.

Bildet henger imidlertid fremdeles skjevt om man ser på tallene for de siste tolv måneder, understreker han. Der ser man at produsentenes priser i næringsmiddelindustrien har økt med 18,5 prosent – sammenlignet med dagligvarekjedenes prisøkning på 10,5 prosent.

Pettersen tror at butikkene kommer til å utligne mer av disse forskjellene fremover.

– Vi fikk kraftige prisøkninger i april, og så er jeg redd for enda mer i mai. Dagligvareleddet har sett et behov for å justere prisene sine, for årets prisvekst frem til mars var veldig moderat. Så det kan bli to måneder på rad med store økninger, og så håper jeg at denne justeringen er over.

– Litt alarmerende

Ivar Pettersen, som tidligere jobbet ved Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio), har over lengre tid studert samspillet mellom priser i forskjellige deler av verdikjeden.

Tradisjonelt har han sett en veldig sterk sammenheng mellom leverandørenes priser til butikkjedene og butikkenes priser til forbruker. Det samme gjelder for importpriser og leverandørpriser.

AVTAGENDE PRESS: På den ene siden er det ting som tyder på lavere inflasjonspress tilknyttet matproduksjon i verden. Samtidig har importprisene steget såpass mye mer enn forbrukerprisene på mat at Ivar Pettersen tror bransjen må ta igjen noe av det tapte.

For den internasjonale matindustrien kan man nå se et avtagende inflasjonspress, sier Pettersen.

– Det gjelder på innsatsfaktorer som gjødsel, korn, hvete og energi.

FNs indeks for globale matvarer har falt tolv måneder på rad før den steg igjen i april. Men for nordmenn er ikke bildet like lovende, mener bransjeveteranen.

Han viser til at prisveksten på importerte matvarer til Norge ligger på hele 22,7 prosent det siste året, langt mer enn hva forbruker har fått kjenne på.

– Presset fra importen svekker seg, men det er fortsatt et etterslep. Det er litt alarmerende for matprisene, som også kan komme til å reagere på ekstrem tørke i Sør Europa og værfenomenet El Niño. El Niño.El Niño er en tilstand med uvanlig høy overflatetemperatur i det sentrale og østlige Stillehavet nær ekvator. En El Niño-episode påvirker været over mye av Jorden, og gir utslag på den globale middeltemperaturen. Klimaet kan bli utfordrende i 2023.