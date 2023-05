Sportskjeder varsler prishopp etter kronefall

Kronen har svekket seg med 10 prosent siden nyttår. Da er det ingen steder å gjemme seg, sier Sport Outlet-gründeren.

DYRERE INNKJØP: Selv hvis prisene i euro ikke øker, er det blitt dyrere for norske bedrifter å kjøpe varer fra kontinentet. Det påvirker nesten alle varer, ifølge Sport Outlet-gründer Tor-André Skeie.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Kronesvekkelsen gjør at norske bedrifter må ut med mer for de samme importvarene.

– Det er det som gjør at varene hos alle aktørene vil bli dyrere. Når valutaen svinger så voldsomt, er det på en måte ingen plass å gjemme seg. Da vil det til syvende og sist gi utslag i prisene ut til kunden, sier Sport Outlet-sjef Tor-André Skeie.

Hurtigvoksende Sport Outlet lever i stor grad av å selge billigere sportsartikler som blant annet kommer fra konkursbo eller overskuddslagre som andre aktører ikke klarer å tømme.

Skeie forteller at det er veldig få produkter i norske sportsbutikker som har sin opprinnelse fullt og helt fra Norge.

– I realiteten påvirkes nesten alt.

Les på E24+ Hallgeir Kvadsheim: Bør man velge avdragsfrihet på boliglånet?

Én euro koster tirsdag 11,58 kroner. En like svak krone som i dag hadde vi sist under pandemien.

Økonomer utelukker ikke en enda svakere krone på kort sikt, men etter sommeren tror Nordea Markets på et skifte.

Ikke midlertidig

SSBs konsumprisindeks viser at utstyr til sport, camping og friluftsliv har steget betraktelig mindre i pris enn mange andre varer den siste tiden.

I mars var prisene 2,7 prosent lavere enn samme måned i fjor.

Gisle Daviknes, sjef i sportskjeden Stadion som har over 100 forskjellige butikker under sin paraply, forteller at alle ledd i verdikjeden så langt har spist en del av valutakostnaden for å holde prisene nede mot forbruker.

– Men det begynner nok å gå opp for de fleste at dette ikke er midlertidig. Det er allerede en del prisøkninger som har materialisert seg, og mer kommer. Spesielt hvis kronesvekkelsen fortsetter. Da må kundene forvente prisøkninger, sier han.

TROR PÅ SPORT: Sport Holding-sjef Ole-Henrik Skirstad føler seg trygg på at utstyr til sport og aktiviteter fremdeles står høyt på listen over hva nordmenn ønsker å bruke penger på.

Ole-Henrik Skirstad, administrerende direktør i Intersport- og Sport1-eier Sport Holding, vil ikke snakke om fremtidige priser.

– Men vi kjøper mye av varene våre fra utenfor Norge, så med en svekket kronekurs, sier det seg selv at det kan gå ut over marginene.

Les også XXL gjorde sportsbransjen mindre lønnsom: – Krevende å konkurrere mot

– Nesten glad for mye varer

Høyere innkjøpspriser som følge av svakere krone, snur samtidig en annen sportsbransjeproblemstilling på hodet, ifølge Daviknes.

En rekke bedrifter har endt opp med for mye varer på lager ved utgangen av pandemien. XXL har siden i november i fjor vært gjennom en periode med heftig tilbudsaktivitet og et nedsalg av varelageret verdt 1,1 milliarder kroner.

Det har de ikke vært alene om.

– Jeg tror alle ledd har hatt for mye varer på lager en periode. Det er en naturlig konsekvens av svingningene i markedet, sier Stadion-sjefen.

OPP NED: Plutselig er det ikke bare dumt å ha litt mye varer på lager, mener Stadion-sjef Gisle Daviknes.

Sportsbransjen var en av de store pandemivinnerne, selv om butikkene tidvis slet med problemer i globale forsyningskjeder. Og da proppen omsider løsnet, fulgte et helt annet økonomisk bilde – med høyere renter og svekket kjøpekraft blant forbrukerne.

– For vår del har det ikke vært dramatisk. Vi har noe mer varer enn på denne tiden i fjor, og noe mer enn vi skulle ønske. Men noen varer er vi nesten glad for å sitte med for mye av, for vi vet at prisene skal øke så mye fremover.