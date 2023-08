Stortingspresidenten varsler gjennomgang etter aksje-sakene

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) sier presidentskapet på Stortinget vil se på regelverket for politikernes rapportering av økonomiske interesser.

GJENNOMGANG: Gharahkhani har fulgt med på debatten og sier presidentskapet nå vil se på regelverket.

– Vi har et register over representantenes verv og økonomiske interesser for å sikre åpenhet og tillit blant befolkningen. Basert på sakene fra i sommer, er det naturlig at presidentskapet i fellesskap får tatt en diskusjon om Stortingets regelverk.

Det sier stortingspresident Masud Gharahkhani til E24 etter sommerens saker om politikeres aksjeinvesteringer.

I juli gikk Ola Borten Moe (Sp) av som forsknings- og høyere utdanningsminister etter E24s sak om hans aksjekjøp i Kongsberg Gruppen.

E24 har også skrevet om hull i regelverket for Stortingets aksjeregister, som i mange tilfeller gjør det umulig å se hvor mye penger politikerne på Stortinget og i regjeringen har investert:

Politikerne trenger som regel ikke oppgi eierandel i børsnoterte selskaper.

Listene oppdateres bare en gang i måneden.

Det er ikke krav om rapportering hvis en aksje kjøpes og selges innenfor en kalendermåned.

Forrige måneds oversikt fjernes fra nettet når en ny oversikt legges ut.

Sakene har ført til debatt om hvorvidt stortingsrepresentanter og statsråder bør få lov til å eie og handle med aksjer. Flere har tatt til orde for å stramme inn reglene.

– Løpende oppdatering av lister, listenes tilgjengelighet og hvor stor eierandel man er pålagt å loggføre, er naturlig at vi ser nærmere på, sier stortingspresidenten.

Gharahkhani sier det er viktig å påpeke at saken om Ola Borten Moe ikke handler om registeret i seg selv, men «andre alvorlige feil».

Gharahkhani sier han har fulgt med på debatten, og sett at flere partier har kommet med innspill og forslag til mulige innstramminger.

– Det er derfor naturlig at presidentskapet følger opp forslagene når vi har vårt første ordinære møte i september, sier han.

Gharahkhani understreker at regelverket ikke må hindre at Stortinget består av folk med ulik bakgrunn.

– Uavhengig om man har aksjer for eksempel fra tidligere virke i norsk næringsliv eller et familieeid selskap, skal man ikke utelukkes fra å være stortingsrepresentant, sier han.

Turbulent sommer

Inngangen til kommunestyre- og fylkestingsvalget har vært preget av politiske skandaler. Anette Trettebergstuen måtte rett før sommeren trekke seg som kultur- og likestillingsminister fordi hun brøt regjerings habilitetsregler ved å utdele og foreslå nære bekjente til styreverv.

Kunnskapsminister Tonje Brenna innrømmet også brudd på habilitetsreglene ved utnevnelse av styreverv til nære bekjente.

Sist ut var Ola Borten Moe som valgte å trekke seg som statsråd og Sp-nestleder etter E24s avsløringer om brudd på regjeringens habilitetsregler og retningslinjer for aksjekjøp.

– Det bekymrer meg. Sakene fra i sommer har vært av ulik karakter, men de påvirker vår tillit som stortingspolitikere. Det er bekymringsfullt hvis disse hendelsene kaster en skygge over lokalpolitiske saker og dominerer ordskiftet i valgkampen.