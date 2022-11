Blar opp flere hundre millioner

– Dette er unikt! Se deg rundt. Dette er jo ikke et kontor, det er et hotell!

Christian Ringnes – eiendomsinvestor med mange hotell og enda flere kontorer – har altså «kombinert» på Forus. Gjennom Eiendomsspar AS har han kjøpt 48 prosent av aksjene i et nytt holdingselskap for Fomo.