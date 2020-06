Reitangruppen økte omsetningen med to milliarder i 2019

Finansdirektøren omtaler året som et godt arbeidsår.

Reitangruppen fikk en omsetning på 97 milliarder kroner i fjor, opp to milliarder fra året før, ifølge selskapets årsrapport.

Men selv om omsetningen har hatt en milliardøkning, tok de tre toppene, Odd Reitan og sønnene Ole Robert og Magnus, ut mindre utbytte enn året før.

De tar til sammen ut 300 millioner kroner etter 2019, 50 millioner mindre enn i fjor, ifølge Adresseavisen.

Utbyttet skal, som sist, i hovedsak gå til å betale formuesskatt, ifølge Reitangruppens finansdirektør Kristin Genton, skriver avisen.

Pandemien

Hun sier også at pandemien gjør at de vil avvente å ta ut utbytter fra driftsdatterselskapene for å sikre soliditeten.

Reitangruppens driftsresultat endte i 2019 på 3,7 milliarder kroner, opp fra 3,3 milliarder i 2018. Resultatet før skatt økte i samme periode fra 3,1 milliarder til 3,9 milliarder kroner.

Konsernet består av Rema 1000, Uno X Energi, Reitan Eiendom, Reitan Kapital og Reitan Convenience, som er selskapet bak Narvesen i Norge, Latvia og Litauen, Pressbyrån i Sverige, 7-Eleven i Norge, Sverige og Danmark, R-kioski i Finland, R-kiosk i Estland, samt Lietuvos Spauda i Litauen.

Løftet av Rema 1000

Det er ifølge Adresseavisen Rema 1000 som har stått for den største delen av omsetningsøkningen. Deres omsetning økte med 2,1 milliarder til 72,3 milliarder i 2019.

– Oppsummert var 2019 et godt arbeidsår. Betydelige investeringer kombinert med spissing av konseptene for å være enda mer relevante for kunden ble iverksatt og vi ser allerede nå at dette bærer frukter. Spesielt innenfor dagligvare, men også innenfor servicehandel og drivstoff ble det tatt grep for fornyelse og effektivisering, sier Genton på selskapets nettsider.

Til sammen sysselsatte selskapene i Reitangruppen 38.373 personer i Norden og Baltikum i 2019.