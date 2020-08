Deadliest Catch-stjerne kjøper seg inn i norsk gründer-idé: – Jeg vil være noe mer enn «han fyren på TV»

En flottør som kan redde krabbeteiner fra «spøkelsesfiske» har fått Discovery-kjendis Sig Hansen på kroken.

Krabbefisker og TV-kjendis Sig Hansen har norske røtter, og har nå kjøpt seg inn i et Sandnes-basert selskap som spesialiserer seg på å redde krabbeteiner fra glemselen. Vis mer Foto: Steinar Aagotnes

Hansen har nylig kjøpt ti prosent av selskapet, bekrefter administrerende direktør Helge Trettø Olsen i Resqunit AS. Nå skal det satses i Canada.

Sig Hansen er for mange kjent fra de så langt 16 sesongene av «Deadliest Catch» på Discovery Channel, som har blitt vist i over 150 land.

Krabbefiskeren, som er født og oppvokst i Seattle til norske foreldre, innleder samtalen med E24 på kav karmøysk, men hopper kjapt over til sitt foretrukne engelsk med «I’m just fucking with you».

Ble forfulgt i Norge

– Jeg er kjempegira på dette, sier Hansen, og forteller hvordan han fikk ferten i den norske gründerideen.

– Det begynte med at Helge (Trettø Olsen) forfulgte meg over hele landet. Jeg var i Norge for å lansere en kleskolleksjon, og han fulgte etter til flere lokasjoner for å vise meg Resqunit.

– Når du driver med dette så blir du kontaktet om mange forskjellige greier, så til å begynne med tenkte jeg «okey, dette er bare enda en selger», og jeg ga ham et par minutter. Men han fulgte etter fra sted til sted, og plutselig var det som om en lyspære tentes, sier han.

Administrerende direktør Olsen bekrefter at han oppsøkte Hansen på flere arrangementer for å overbevise amerikaneren om ideen.

Etter å ha reist videre og fått tenke seg litt om, ringte Hansen tilbake til Olsen: Ideen hadde fått napp.

Til å begynne med gikk den verdenskjente krabbefiskeren med på å bidra i reklamefilmer og motta royalties, men etter hvert innså han altså at han ville inn med mer.

Hindrer spøkelsesfiske

Og ideen er ganske enkel: Den gule flottøren festes med en nedbrytbar bommulstråd over en rømningsluke på teinen.

Dersom fiskerne ikke finner teinen igjen, vil bomullstråden løses opp etter en tid i vann, og flottøren tar med seg et tau opp til overflaten. Samtidig får krabber, hummer og fisk en rømningsvei, mens fiskerne finner igjen teinen ved hjelp av flottøren, som nå ligger som en bøye i overflaten.

Den nye, mer industrialiserte modellen har en elektrisk anordning som gir en mye mer presis utløser-tid. Vis mer Illustrasjon: Resqunit

Slik kan fiskerne forhindre såkalt spøkelsesfiske, altså fiskeredskap som mistes og blir stående igjen på havbunnen og fortsette å fiske i lang tid.

– For å være ærlig: Jeg har drevet med fiske siden 1978, og jeg har mistet flere teiner enn jeg kan telle. Denne ideen er så enkel, men også så genial. Så vi satte oss ned og idémyldret, og jeg tenkte bare at jeg skulle ønske jeg hadde kommet på noe sånn på 80–90-tallet. Men det er aldri for sent, sier Hansen.

Med idémyldringen forsøkte Hansen alltid å «skyte hull på alt de kom med», og hver gang kom Resqunit-teamet med en løsning på problemet, forteller han.

– Jeg hadde likt å se dette i Alaska. Det er det som er min «end game». Men den kan brukes i alle land, så klart. For meg som fisker handler alt om bærekraft. I «gode gamle dager» tok vi opp 50 prosent av krabbene, nå er det 15 prosent. Det går bra fordi etterspørselen er stor, men vi vil også la det være igjen noe til fremtidige generasjoner.

– Og hvis vi skal få til det så må vi holde det bærekraftig. Det er det jeg håper på, for min familie, at min arv blir at jeg var noe mer enn «han fyren på TV» eller en krabbefisker.

Sig Hansen demonstrerer Resqunit i en reklamefilm for selskapet. Vis mer Resqunit

Ny emisjon i september

Selskapet var priset til 20 millioner kroner i fjor, forteller administrerende direktør Helge Trettø Olsen. Det er litt over 70 aksjonærer i selskapet, og en emisjon er planlagt for august og september i år, da til en prising på mellom 30 og 40 millioner.

Nå skal Resqunit lansere en videreutviklet modell, hvor bomullstråden byttes ut med en elektrisk anordning som mye mer presist kan slippe flottøren opp til overflaten.

– Det første produktet var mer myntet på hobbyfiske, og kunne gå til 50 meter. Den neste kan gå til 300 meter, sier Olsen, som nå altså sikter på industrien.

– Det vi så for oss i utgangspunktet var nok ganske særnorsk, med fiske på grunt vann. Det blir fisket på dypt vann mange plasser i verden, og det er nok dette produktet vi kan gå globalt med.

Resqunit har allerede intensjonsavtaler i henholdsvis Australia og Canada, med ordlyden «significant volume». Enhetene produseres på en fabrikk i Kina som har en begrensning på hele 70.000 i måneden, så produksjon skal ikke bli et problem, opplyser Olsen.

Han er ikke i tvil om at koblingen til den verdenskjente krabbefiskeren har ført til resultater.

– Nå er det litt vanskelig å vite hvordan det hadde vært uten, men jeg tror nok veldig mye av det vi har fått til er takket være hans sterke merkevarenavn.

– Det blir fisket med teine overalt hvor det finnes sjø, i nesten alle land. Men vi kan ikke være overalt. Akkurat nå holder vi oss til å ta det der vi blir oppsøkt.

