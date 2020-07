Norske sportsleverandører: – Vi gir ikke storkjedene eksklusivitet

Store norske leverandører kjenner seg ikke igjen i uttalelser om at sportsbransjen preges av eksklusivitetsavtaler. Men Brav-sjefen sier han merker at det blir stadig tøffere forhandlinger med de største kjedene.

SPORTSLEVERANDØRER: Brav-sjef Espen Engelstad og Stormberg-sjef Hege Nilsen Ekberg sier de ikke kjenner til stor bruk av eksklusivitetsforpliktelser i sportsbransjen. Vis mer Privat/Stormberg

26. juli 2020

Hverken Stormberg, Active Brands, Bergans eller Brav sier de har avtaler med norske aktører om å ha enerett på varene deres.

De kjenner seg dermed ikke igjen i beskrivelsene som Coop Obs og nettbutikken Fjellsport.no har gitt – at de store sportskjedene får eksklusivitetsavtaler med leverandører, noe Coop Obs og Fjellsport mener svekker konkurransen i markedet.

– Vi har kun egne butikker og noen helt få forhandlere som alle har like vilkår. Så jeg er ikke kjent med den typen avtaler eller hvordan bransjen vår preges av dem, skriver Stormberg-sjef Hege Nilsen Ekberg i en tekstmelding.

Kommunikasjonssjef Anders Sten Nessem i Bergans skriver i en e-post at selskapet ikke har noen eksklusive avtaler, men at de i noen tilfeller har et tettere samarbeid med enkelte.

– Utover det kommenterer er vi ikke eventuelle avtaler vi har med forhandlere og kjeder, skriver han.

E24 har tatt kontakt med XXL, som selger en rekke Bergans-varer, men har fått til svar at alle som kan uttale seg om eksklusivitetsavtaler er på ferie.

– Vet at Sport 1 har avtaler om eksklusivitet

Heller ikke Active Brands har avtaler med aktører i Norge om eksklusivitet for noen merkevarer, ifølge konsernsjef Espen Krogstad.

– Vi har noen ganger brukt eksklusivitet for å lansere nye produkter og kategorier, men kun unntaksvis og i en kort periode. Jeg er usikker på hvor utbredt dette er, men vet at Sport 1 har hatt og fortsatt har en del avtaler om eksklusivitet på en del merkevarer, skriver Krogstad i en tekstmelding.

Active Brands står bak Johaug-, Kari Traa- og Dæhlie-merkevarene, blant annet.

SELGER KLÆR: Active Brands driver salget av kleskolleksjonen til Therese Johaug. Vis mer Terje Pedersen / NTB scanpix

Sport 1-sjef Ole-Henrik Skirstad skriver i en e-post at han er på reise, og at svaret dermed blir kort.

– De ulike merkevareleverandørene kan i noen grad ha selektive distribusjonskriterier. Blant annet er dette tilfellet for en del store, kjente internasjonale merker. Det vil i praksis si at forhandlere ikke nødvendigvis får velge fritt fra hele merkevareleverandørens sortiment, skriver Skirstad.

Mener bruken er liten

Fjellsport-sjef Eric Sandtrø mener imidlertid at det i størst grad er norske leverandører som ikke har latt ham kjøpe inn deres varer til normale betingelser, uten å nevne navn.

Blant landets største leverandører er Ferd-eide Brav som står bak merkevarer som Swix, Ulvang og Helsport.

Brav-sjef Espen Engelstad sier til E24 at de ikke benytter seg av eksklusivitetsavtaler og at han heller ikke har inntrykk av at det brukes av andre i særlig grad.

– Det som skjer er at vi som leverandør har en kolleksjon og så kommer man til enighet gjennom forhandlinger om hvilken del av kolleksjonen som skal distribueres gjennom de ulike kjedene, sier Engelstad.

Brav står for salget av Swix-merkevaren, blant annet. Vis mer Terje Pedersen / NTB scanpix

Tøffere forhandlinger

Disse forhandlingene har blitt tøffere i takt med at de store sportskjedene har blitt større, forteller Brav-sjefen.

De siste ti årene har de tre største sportskonsernene i landet – XXL, Gresvig (Intersport/G-Sport/G-Max) og Sport 1 – gått fra 71 prosent til 81 prosent i markedsandel.

– Jo færre aktører på distribusjon det er, og jo større de er, desto større makt får de. Forhandlingene blir rett og slett mer krevende og kravene til oss som leverandører sterkere, sier Engelstad.

På den andre siden har storkjedenes vekst også gjort diskusjonene mer profesjonelle, forteller Brav-sjefen. Han påpeker at maktbalansen i tillegg utjevnes noe gjennom netthandelens inntog, der merkevareleverandørene får anledning til å selge rett fra egen nettbutikk.

– De store kjedene ønsker ikke nødvendigvis å ta inn hele kolleksjonen vår. For oss er det imidlertid viktig at alle varene våre skal være tilgjengelig for kundene. Det ville vi ikke klart om vi kun hadde kjedene som salgskanal.

Et spørsmål for Konkurransetilsynet

Spørsmålet om eksklusivitetsforpliktelser er ett av mange som Konkurransetilsynet har stilt til aktørene i sportsbransjen i forbindelse med deres behandling av den foreslåtte sammenslåingen av Sport 1 og deler av det konkursrammede Gresvig.

Seniorrådgiver Jan Kristoffer Høiland i Konkurransetilsynet forteller at spørsmålet er stilt på bakgrunn av at tilsynet ønsker å bli kjent med strukturen i markedet og hvordan det fungerer.

– Vi opplever å ha et mye bedre bilde av markedet nå, sier han, uten å ville svare på hvor utbredt Konkurransetilsynet har fått inntrykk av at bruken av eksklusivitetsavtaler i sportsbransjen er.

– Er denne typen avtaler alltid negative for konkurransen i et marked?

– Ikke nødvendigvis. Det kan være positive effekter også, for eksempel dersom de er nødvendige for å bygge opp en leverandør som ikke finnes i markedet fra før. Men eksklusivitetsavtaler kan ha negative effekter hvis de brukes til å stenge ute konkurrenter, sier han.

