Her setter de første tyskerne kursen nordover. Onsdag kan de gå i land et sted i Norge.

De første tyske turistene er allerede på vei til Norge. Fredag kveld forlot hurtigruteskipet «Fridtjof Nansen» havnen i Hamburg og satte kursen nordover. Nå blir turen litt annerledes enn de hadde forberedt seg på.

Med det karakteristiske konsertbygget Elbphilharmonie i bakgrunnen tok rundt 100 tyske turister farvel med Hamburg – og satte kursen mot Norge. De første dagene må de bivåne Norge fra dekk, men onsdag i neste uke kan de trolig gå i land. Vis mer Andrea Klaussner / Hurtigruten

Publisert: Oppdatert: 10. juli 2020 21:27 , Publisert: 10. juli 2020 21:03

– Det er utrolig deilig å være i gang igjen. Det er noe helt spesielt med å kjenne skipet sakte gli fra kai med eventyret ventende et sted i horisonten, er den litt poetiske kommentaren fra kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten.

Bare noen få timer etter at norske myndigheter kunngjorde endringer i reiserådene og løsnet på reglene for innreise til Norge, la hurtigruteskipet MS «Fridtjof Nansen» fra kai i Hamburg. Kursen ble satt mot Norge og et 14-dagers cruise langs norskekysten. Om bord er det etter det Aftenposten erfarer rundt 100 passasjerer.

Cruiset er det andre av totalt seks litt unike norgescruise som Hurtigruten har tilbudt det tyske markedet i sommer, med Hamburg som utgangspunkt.

– Etterspørselen så langt har vært ekstremt god. Men tanke på at turene bare har vært ute for salg et par uker, har dette gått over all forventning. Fra og med neste tur håper vi å være bortimot utsolgt, opplyser Ege.

Interne FHI-anslag: Så mange kan bli smittet når grensene åpnes

MS «Fridtjof Nansen» i under skipets forrige cruise med tyske turister, her ved Svartisen i Nordland. I løpet av hele det 14 dager lange cruiset måtte passasjerene oppholde seg på om bord på skipet. Vis mer Andrea Klaussner/Hurtigruten

Kan trolig gå i land i Lofoten

Men disse norgescruisene har hatt en hake: Ved bestilling har passasjerene fått klar beskjed om at det ikke vil bli anledning til å gå i land. Men ifølge Hurtigruten har tilbakemeldingene fra passasjerene på det første cruiset likevel vært svært gode.

– Det er blitt jobbet hardt fra alle om bord med å skape rå, unike opplevelser i trygge rammer, der vi kommer tett på natur og dyreliv – uten å ta det siste skrittet i land, forklarer Ege.

Skipet tar med passasjerene inn i de største og mest kjente fjordene langs norskekysten. På hele det første cruiset måtte passasjerene ta til takke med å nyte norsk natur fra dekk. Men de som er om bord skipet nå, kan sette føttene på norsk jord fra 15. juli. Går alt etter planen, kan det skje i Nordland onsdag - trolig et sted i Lofoten.

– Det har vært en krisesommer, det vil fortsatt være en krisesommer, og krisen er langt fra over. Men dette er et enormt skritt i riktig retning, som hjelper hele reiselivet tilbake på mer trygg grunn, mener Ege.

Vil sette flere og flere skip i drift fremover

Hurtigruteskipet «Fridtjof Nansen» er det nyeste i rederiets flåte, og ble levert fra Kleven verft i desember i fjor. Hurtigruten rakk så vidt å teste skipet med passasjerer i mars – før skipet gikk i opplag frem til 26. juni, som følge av koronasituasjonen.

MS Fridtjof Nansen ved Torghatten under det første norgescruiset med tyske turister. Skipet er i likhet med søsterskipet Roald Amundsen verdens første hybriddrevne cruiseskip. Løsningen gjør at skipet kan gå 15–30 minutter på batteri, noe som bidrar til å redusere drivstofforbruket med 20 prosent. Vis mer Andrea Klaussner/Hurtigruten

Det har ikke vært det eneste hurtigruteskipet i opplag. For bare en måned siden lå så godt som hele Hurtigrutens flåte i opplag. I dag er fem skip i drift, men Hurtigruten planlegger at 14 av 16 skip skal seile igjen innen utgangen av september. Det gjelder både skipene i rutetrafikken langs kysten, og de som i første rekke er ekspedisjonsskip.

– At vi er i gang igjen betyr mye for oss, de ansatte og gjestene våre. Men det betyr også enormt mye for lokalsamfunn og små og store samarbeidspartnere langs hele kysten, sier kommunikasjonsdirektør Rune Thomas Ege.

For Hurtigruten utgjør tyskere rundt 40 prosent av passasjerene om sommeren. De nye reiserådene vil trolig løfte belegget på disse spesialcruisene, men det vil ha liten effekt på Hurtigrutens totale passasjertall, innrømmer rederiet.

– Men at reiserestriksjonene lettes nå, skaper en trygghet og forutsigbarhet både tyskere og andre utenlandske turister trenger for å velge Norge i stedet for andre reisemål utover høsten og vinteren. Der vil vi se en stor effekt, mener Ege.

MS «Fridtjof Nansen» på vei inn Geirangerfjorden under det forrige norgescruiset. Passasjerene kunne nyte fjellene, men fikk ikke gå i land. Det kan de på deler av cruiset som startet fredag. Vis mer Harry Nicolaisen/Hurtigruten