Reiselivet etter turiståpningen: – Et steg tilbake fra kanten av stupet

NHO og Virke Reiseliv smiler for nye innreiseregler, men advarer mot for mye optimisme for reiselivsbransjen. – Det trengs tiltak med en gang, sier Virke.

NHO Reiseliv-leder Kristin Krohn Devold. Vis mer Terje Pedersen / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 10. juli 2020 23:17 , Publisert: 10. juli 2020 21:54

Regjeringen åpnet fredag for at personer som er bosatt i en rekke europeiske land kan reise til Norge fra 15. juli uten å bli ilagt karantene.

– Et steg tilbake fra kanten av stupet for reiselivet, beskriver Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv de nye reisereglene i en melding.

Turister fra blant annet Tyskland, Nederland, Danmark og Frankrike kan snart reise til Norge.

– Åpningen er et steg i riktig retning. Vi er glade for beskjeden, slik at vi endelig kan åpne opp for spesielt tyskere og nederlendere, som er svært viktige turistgrupper for norsk reiseliv, sier Astrid Bergmål i Virke Reiseliv.

– Men resten av Europa har allerede åpnet opp flere uker før oss. Derfor er vi redd det kommer for sent. Mange har allerede planlagt ferien sin til andre destinasjoner, og turister kommer ikke av seg selv til Norge selv om vi åpner opp, sier hun.

Les også Reiselivsaktør: – 2020 er et katastrofalt år

Frykter for fremtiden

Ferie i eget hjemland blant nordmenn har holdt hjulene i gang i sommer, sier NHO Reiseliv. Utsiktene for bransjen fremover avhenger av utenlandsturismen.

– Det blir et «være eller ikke være» for denne sommeren om vi får europeiske gjester på besøk i august, sier Krohn Devold.

Bergmål i Virke Reiseliv er redd åpningen ikke er nok.

Leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv. Vis mer Heiko Junge/NTB Scanpix

– Situasjonen er fremdeles uforutsigbar. Hvilke land som er åpne avhenger av smittetallet i hvert enkelt land. I tillegg er det usikkert hvordan de statlige ordningene vil bli fremover. Derfor er det krevende å planlegge for bedriftene, sier hun.

– Grenseåpningene alene vil ikke gi oss en normal sommersesong, og det løser langt fra alt for reiselivet i Norge, sier Bergmål.

Etterlyser tiltak

Hun er tydelig på at reiselivet etterspør statlige tiltak.

– Når myndighetene tar beslutninger som gjør at vi kommer bakpå forventer vi at de også kommer med tiltak for å bøte på tapet. Jo raskere åpning, jo flere turister ville kommet. Når oljenæringen får en egen pakke, er det rimelig at også reiselivet får egne ordninger gitt den spesielle situasjonen, sier Bergmål.

Både Virke og NHO viser peker på at regjeringen tidligere i år kuttet i bevilgningen til Innovasjon Norge med over 50 millioner kroner. Det har svekket evnen til å markedsføre Norge som reisemål i utlandet.

Les også Her setter de første tyskerne kursen nordover. Onsdag kan de gå i land et sted i Norge.

– Det er helt nødvendig å fylle på kassen til Innovasjon Norge, slik at vi kan markedsføre reiselivet opp mot viktige land som Tyskland. Vi er i en eksepsjonell situasjon, og regjeringen må være fremoverlente med disse midlene, sier Krohn Devold i pressemeldingen.

– Når man åpner opp og ønsker tyske og nederlandske turister velkommen må man ikke glemme at norsk reiseliv er i en tung konkurransesituasjon. Nå som vi havner bakpå er det utrolig viktig med markedsføring mot utlandet.

– Istedenfor å styrke markedsføringen av Norge har regjeringen kuttet i støtten til Visit Norway og Innovasjon Norge. Det er vi svært kritisk til. Bransjen klarer det ikke alene, og sliter allerede med å overleve, sier Bergmål.

Les også:

Les også Nye reiseråd kan avgjøre sommeren for Tromsø-hotellet: – Bare tyskerne kan berge august

Les også Reiseforsikringen følger UDs råd: – Reis kun på grønt lys