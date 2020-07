Tross coronakrise og rentekutt: DNB tjente en halv milliard mer på boliglånskundene

Økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim reagerer på at storbanken «tar seg mer betalt fra lånekundene». – Kvadsheim er på villspor, kontrer DNB-topp.

ANBEFALER RENTESJEKK: Privatøkonom Hallgeir Kvadsheim. Vis mer Foto: Thomas Andreassen VG

Publisert: Publisert: 19. juli 2020 10:31

– Det er litt spesielt at banken tar seg mer betalt fra lånekundene nå enn de gjorde før coronakrisen, sier Kvadsheim til E24.

– Jeg tror ikke det var det Norges Bank tenkte, da de satte ned renten, at mer av marginen skulle gå til bankene, sier han.

DNB la denne uken frem regnskapet for de siste tre månedene:

Tallene viser at banken tjente over 3,5 milliarder kroner på utlån til personkunder – drøyt en halv milliard mer enn i årets tre første måneder.

Størrelsen på utlånet til personkundene, som for det aller meste er boliglån, var omtrent uendret. DNB tjener derimot på økt utlånsmargin, til tross for at banken har kuttet lånerenten i tre omganger under coronakrisen.

DNB økte sin margin mot de private lånekundene fra 1,53 til 1,81 prosent – det høyeste på to og et halvt år, viser bankens tall.

– Kvadsheim er på villspor

Konserndirektør for personmarked i DNB, Ingjerd Blekeli Spiten, slår tilbake mot utspillet fra Kvadsheim.

– Vi kjenner oss ikke igjen i Kvadsheims påstand, for når vi sammenligner DNBs snitt utlånsrente for personkunder med tall fra SSB ligger vi i underkant av disse, skriver Spiten i en e-post via kommunikasjonsavdelingen i DNB.

– Kvadsheim er på villspor når han mener vi tjener på rentekuttene, og bommer med grandiose 5 milliarder kroner. Det er summen DNB har i lavere årlige inntekter på grunn av de store renteendringene vi har gjort.

Konserndirektør for personmarkedet i DNB, Ingjerd Blekeli Spiten. Vis mer Gorm Kallestad / NTB scanpix

Derfor økte utlånsmarginen

Oppgangen i utlånsmarginen har en teknisk forklaring, ifølge DNB-direktøren. Hun peker på at bankrentene settes ned med et tidsetterslep etter at Norges Bank har kuttet renten.

– Slik har det alltid vært, selv om renten denne gangen ble kuttet raskere enn normalt. Effekten blir økte utlånsmarginer, og tilsvarende lavere på innskudd, i en kort periode.

– Men dette er ikke representativt for marginen som kundene betaler i dag. Konkurransen om boliglånskundene er minst like tøff som før, og vi kan også minne om at DNB har vært den banken som har gått først med rentekutt den siste tiden, skriver Spiten.

Norges Bank har i vår kuttet rentene tre ganger til rekordlave null prosent på grunn av coronakrisen. Bankene fulgte etter. DNB fikk imidlertid kritikk for å være sene med sine rentekutt og fremskyndet kuttet i slutten av mars.

Slik skaffer bankene penger for å gi deg boliglån Det er mer enn bare styringsrenten som påvirker bankene og derfor ikke slik at endringer i styringsrenten automatisk påvirker prisen (renten) på ditt boliglån.

For å gi deg et boliglån har banken i utgangspunktet tre steder de kan skaffe penger: Innskudd fra andre bankkunder, men dette er ikke nok til å kunne gi alle boliglån

Egen kapital – bankens egne penger kan enkelt sagt brukes til utlån, men bankens aksjonærer krever at banken får en viss avkastning på disse pengene og kapitalen er heller ikke nok til å kunne gi alle boliglån

Markedsfinansiering. For å få tak i resten av pengene som trengs for å kunne gi deg et boliglån må banken gå i finansmarkedet og låne penger inn. Norske banker må i stor grad hente disse pengene utenlands. Kostnaden (renten) banken har for å låne penger i det globale finansmarkedet avhenger av flere faktorer, inkludert hvordan solid banken anses i markedet og den generelle markedsutviklingen. Vis mer vg-expand-down

Taper penger på innskudd

Banken tjente mer på boliglånene, men marginen gikk motsatt vei på innskudd. DNB tapte penger på innskuddskundene, for første gang på fem år.

Spiten vektlegger at marginen for lånekunder og innskuddskunder samlet sett har gått ned.

– DNBs samlede marginer har ikke gått opp, men er tvert imot redusert kraftig. Våre marginer til personkunder ble redusert med hele 13 prosent i andre kvartal. Marginene på utlån er økt, men på innskudd er de falt mye mer.

– Tar boliglånskundene i praksis regningen for svake innskuddsmarginer?

– Bankene har tidligere fått kritikk for å ha for høye marginer på innskudd og at dette finansierte lave boliglånsrenter. Ved nullrente så vil gjerne pendelen svinge andre veien.

– Ettersom bankenes utlånsrente og bankenes innskuddsrente henger sammen, så er det en helhetlig justering, men dette er ikke ensbetydende med at boliglånskundene tar regningen for lave innskuddsmarginer. Det er først og fremst markedssituasjonen som bestemmer prisen ut til kundene, skriver Spiten.

Kvadsheim: Sjekk renten

Finansavtaleloven krever at bankene må si fra åtte uker før et rentekutt på innskudd. I mellomtiden kan banken få en svakere margin – også det midlertidig.

– Like fullt, nå er rentekuttene gjennomført for både innskudds- og lånekundene og de har en god nettomargin med seg inn i sommeren, sier Kvadsheim.

Han mener 1,8 prosent rente bør være minstekravet for et godt sikret boliglån, og oppfordrer lånekundene til å sjekke hvilke betingelser de får.

– Min klare anbefaling er å sjekke hvilken rente de har i DNB. For det er ingen hemmelighet at den banken gir forskjellig rente til forskjellige kunder, og du får den dårligste hvis du ikke er på ballen, sier han.

Tall fra Renteradar viser at 11.000 DNB-kunder som også er brukere av sammenligningstjenesten, har en gjennomsnittlig effektiv boliglånsrente på 1,77 prosent i starten av juli.

DNBs margin på disse lånene er fortsatt høyere nå enn i februar, før rentekuttene ble iverksatt, viser tallene.

Tjenesten henter automatisk den reelle rentesatsen fra brukere som gjennom bankID gir tilgang til det. Så langt har 25.000 brukere logget seg på, ifølge Renteradar selv.

Angriper rentestatistikken

E24 har spurt om DNB kjenner seg igjen i marginbildet tjenesten tegner. Banken vil ikke kommentere tallene, men angriper Renteradar-tallenes troverdighet.

– Renteradar er en låneagent som selger lån for konkurrentene våre. Vi kjenner ikke til statistikken de bruker, derfor har vi ingen kommentar til dette, skriver Spiten.

– Renteradar formidler boliglån for blant annet Sbanken og Bulderbank, er ikke en troverdig statistikkilde som journalister bør basere en kritisk sak mot konkurrerende banker på etter vår vurdering, skriver hun.

Medgrunnlegger Sindre Noss i Renteradar avviser kritikken fra DNB.

– DNB hevder dette, benekter tallene, men det de aldri har gjort er å komme opp med egne tall som motbeviser våre tall, sier han.

– DNB er ikke spesielt glad i oss, og det skjønner vi, fordi vi synliggjør hvor mye kundene deres har å tjene på å bytte bank.

Noss avviser også at Renteradar er en låneagent og sier de er en prissammenligningstjeneste. Han sier at tjenesten i dag har samarbeidsavtaler med tre banker – Sbanken, Bulder Bank og Landkreditt Bank.

– Vi viser de beste tilbudene fra alle banker, uansett om vi har avtaler med de eller ikke. Men det vi har gjort på de bankene er at vi har aktivert noen knapper, som gjør det lettere for brukeren hos oss å navigere inn på deres sider for å starte lånesøknadsprosessen hos de bankene.

For ordens skyld: Hallgeir Kvadsheim jobber frilans som ekspert og programleder for Dine Penger, som er en del av mediehuset E24 Dine Penger. Han driver også nettstedet Pengeverkstedet, som har et annonsesamarbeid med Tjenestetorget.