Tror boligmarkedet kjølner ytterligere

Meglertopper tror markedet vil gå tregere utover våren, mens prisene flater ut. Det kan gi flere førstegangskjøpere.

– Det vi ser nå er en korrigert balanse i boligmarkedet. Det er både færre selgere og færre kjøpere, sier administrerende direktør Carl Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (Nef).

I mars falt boligprisene 1,4 prosent nasjonalt – da hadde coronakrisen bare rukket å prege markedet i to uker. Onsdag denne uken legger Eiendom Norge frem boligprisstatistikken for april. Disse tallene kan gi et klarere bilde på hvordan krisen virker inn på markedet etter litt tid.

Geving tror ikke på et priskrakk, men at boligprisene vil flate ut i vårmånedene. Han tipper at antallet nye boliger på markedet vil falle med mellom opp mot 20 prosent.

Tror flere vil kjøpe sin første bolig fremover

Det mener han kan være en fordel for dem som skal inn på markedet for første gang.

– Trenden der flere førstegangskjøpere er på markedet, mens færre kjøper sekundærbolig, tror jeg vi vil se mer av fremover. Det kan være gunstig å gå inn nå som prisene går mer sidelengs eller litt ned, og det er mindre konkurranse, sier Geving.

– Så har heller aldri førstegangskjøpere hatt så god tilgang til billige lån. Utlånsrenten kommer nok til å gå ned for førstegangskjøpere med lang tidshorisont og trygg inntekt, så de går gode tider i møte, legger Geving til, og sikter til at Norges Bank har kuttet styringsrenten til rekordlave 0,25 prosent.

– Veldig på hugget

Tross at boligmarkedet går tregere, ser ikke bankene noen tegn til at færre søker om boliglån eller finansieringsbevis.

DNB opplyser om at de fortsatt får mange søknader om både boliglån og finansieringsbevis, og at søkertallene er som før coronakrisen. Sparebank 1 Østlandet skriver til E24 at de har fått flere søknader enn normalt de siste ukene, spesielt fra unge.

Administrerende direktør Martin Kiligitto i Nordvik Bolig. Vis mer CF Wesenberg/Nordvik Bolig

– Tilbakemeldingene vi får fra meglerne våre er at førstegangskjøperne er veldig på hugget nå. Det kan være både fordi renten er lav og trolig skal være det i lang tid, eller fordi man vurderer at budrundene ikke tar helt av nå. Det kan være en tryggere og mer forutsigbar prosess å kjøpe bolig nå, sier administrerende direktør Martin Kiligitto i Nordvik Bolig.

Kiligitto har ikke merket seg noen store endringer i pris siden mars. For Nordvik har heller ikke volumet gått ned.

– Men vi ser at folk er mer selektive, og det krever mer forberedelser for å få solgt, sier han.

Spår prisfall på mellom én og to prosent

Administrerende direktør Terje Buraas i DNB Eiendom er overrasket over at coronakrisen ikke har rammet boligmarkedet sterkere. Han forteller at DNBs meglerkontor har hatt et volumfall på rundt 10 prosent, og tror det nasjonale volumfallet vil ligge på mellom 10 og 15 prosent.

– Enkelte steder ser vi tendenser til at typiske studentboliger ikke er på markedet ennå. De pleier å komme en gang etter påske, men kan like gjerne komme i mai. Det håper vi kan øke volumet noe, sier Buraas.

Han tror det blir en prisnedgang i april på mellom én og to prosent, i likhet med prisfallet DNB har sett i sin egen portefølje.

DNBs meglerkontorer merker ingen stor pågang fra førstegangskjøpere.

– Prisene har ikke falt så mye – la oss si at de faller fem prosent – det gir ikke så stort utslag i penger. Men at prisene ikke stiger er positivt for alle som skal inn på markedet for første gang, sier Buraas.

