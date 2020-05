Joe & The Juice tapte mer enn 300 millioner

Danske Joe & The Juice gikk med underskudd for fjerde år på rad i 2019. Nå varsler ledelsen at viruskrisen vil tynge årets resultater.

Vis mer Roald, Berit / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 10. mai 2020 16:56

Den danske juice- og sandwichkjeden Joe & The Juice må notere sitt fjerde år på rad med underskudd for konsernet. I 2019 var tapet på 333 millioner danske kroner.

Det kommer frem i årsrapporten fra selskapet, som ble offentlig denne uken.

Underskuddet har også vokst sammenlignet med årene som har gått. I 2018 var tapet på 113 millioner danske kroner, året før tapte kjeden 27 millioner, mens i 2016 var underskuddet på 15 millioner kroner, ifølge regnskapet.

I løpet av de to første månedene av 2020 har imidlertid omsetningen økt med 24 prosent sammenlignet med fjoråret.

Men siden har viruskrisen for alvor slått inn, og ledelsen forventer at dette vil vise seg i både omsetningen og for ebitda-resultatet for i år.

– Ledelsens nåværende forventninger er at den negative effekten av covid-19 vil føre til en nedgang i omsetningen på 20 til 30 prosent, sammenlignet med de originale forventningene for 2020, heter det i rapporten.

Fra før har konsernet bestemt seg for å ta opp et lån verdt til sammen 100 millioner danske kroner. Lånet kommer som en del av en økonomisk krisepakke fra den danske staten. Samtidig har aksjonærene i selskapet skutt inn 200 millioner danske kroner, ifølge rapporten.

Her kommer det også frem at konsernets langsiktige gjeld var på 996 millioner danske kroner ved utgangen av 2019.