Nordmenn har aldri kjøpt mer ferdigretter. Nå setter Fjordland salgsrekorder.

Det siste året har nordmenn handlet ferdigretter for 2,4 milliarder kroner. Hjemmekontor bremser imidlertid veksten sammenlignet med resten av dagligvarehandelen.

Espen Valstad passer på at kjøttbitene faller riktig ned i maskinen som fordeler riktig vekt i hver porsjon med biff stroganoff. Her fra en reportasje hos Fjordlands fabrikker i 2017.

Publisert: 4. september 2020 22:48

Ferdigretter får stadig større fotfeste blant nordmenn, viser tall Aftenposten/E24 har fått fra analysebyrået Nielsen.

Kjøttkakene troner på topp

Giganten på markedet, Fjordland, opplevde i 2019 vekst både på topp- og bunnlinjen. De omsatte for 1,7 milliarder kroner og satt igjen med et resultat før skatt på 99 millioner kroner.

– De mest populære rettene er tradisjonsretter som kjøttkaker med poteter og ertestuing. Vi jobber også mot yngre målgrupper med en økende interesse for asiatiske retter, og litt mer moderne pastaretter, sier administrerende direktør André Gobel i Fjordland til Aftenposten/E24.

Ifølge Nielsen økte omsetningen av ferdigretter med 8,4 prosent i 2019. Det er langt mer enn hele dagligvaremarkedet, som til sammenligning økte med 1,3 prosent. I 2018 var veksten for ferdigretter på hele 17 prosent, mot totalmarkedet på 2,8 prosent.

– Ferdigretter og -grøter vokser. Kanskje ikke så mye som vi hadde håpet, men det er krevende å drive innovasjon, produktutvikling og markedsføring, sier Gobel til Aftenposten/E24.

Sikter seg inn mot de yngre

Fjordland har, ifølge dem selv, rundt 50 prosent markedsandel i ferdigrettsegmentet i norsk dagligvarebransje. Orklas Toro er deres største konkurrent, mens dagligvarekjedene Norgesgruppen, Rema 1000 og Coop produserer egne merkevarer.

I løpet av de siste 52 ukene, frem til uke 32 i år, har nordmenn handlet ferdigretter for 2,4 milliarder kroner. I tilsvarende periode de to foregående årene har det blitt handlet for 2,2 og 1,9 milliarder kroner.

– Hvilke segmenter ser dere størst vekstpotensial i? De yngre, travle foreldre, eller de eldre?

– Totalmarkedet over 55 år vokser hele tiden, så det er viktig å være godt representert der. Og så er det viktig å få med oss unge som flytter hjemmefra, sier Gobel.

Tine eier 51 prosent av Fjordland, resten er eid av samvirket Nortura og potetprodusenten Hoff.

Nordmenn kjøper stadig mer Fjordland.

Korona bremser veksten

Mens store deler av norsk næringsliv ble satt på spill da Norge ble stengt ned under koronapandemien, opplevde dagligvarebransjen vekst. Ifølge Nielsen økte markedet med hele 13,9 prosent i første halvår.

For ferdigrett-segmentet er økningen på 5,2 prosent.

– Sosial distansering og mer hjemmekontor har derimot ført til en vesentlig lavere vekst enn for totalmarkedet første halvår av 2020, sier kommunikasjonsansvarlig i Nielsen Norge, Gunnar Portvik, til Aftenposten/E24.

Han legger til:

– Ferske middager (ferdigretter, journ.anm.) har imidlertid vært en av vekstvinnerne de senere årene, med en vekst på nesten 27 prosent de siste to årene.

Orkla har ikke ønsket å kommentere salgsutviklingen for deres produkter.

«Vi er en liten aktør innen kategorien kjølt ferdigmat. Blant lanseringene som er blitt godt mottatt i markedet, er TORO Mac & Cheese som kom i 2019», skriver Elisabeth Aandstad Ekheim, kommunikasjonsdirektør i Orkla Norge, i en SMS til Aftenposten/E24.

Frossenpizza, som Orkla-eide Grandiosa, inngår ikke i statistikken til ferdigretter.

– Jeg spiste Fjordland for fem dager siden

Gobel i Fjordland forteller at de i 2020 trolig vil sette nye salgsrekorder.

– I juni, juli og august har vi hatt en veldig god vekst. Det var ikke så bra grillvær, som vi konkurrerer med, og folk var hjemme og reiste rundt i Norge. Da har de behov for raske løsninger, sier han.

Medarbeiderne June Ueland Vigre og Iselin Skretting fra en reportasje hos Fjordlands fabrikker i 2017.

Han peker på at veksten har vært større i Østfold enn på Vestlandet, for eksempel. Det skyldes trolig stengte grenser til Sverige.

– Når spiste du Fjordland sist?

– Det gjorde jeg for fem dager siden.

