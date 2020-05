En tredjedel av all kontantstøtten har blitt utbetalt på kun to dager

463 millioner av totalt 1,3 milliarder i kontantstøtte ble utbetalt bare i løpet av onsdag 22. april og tirsdag 19. mai.

FIKK MYE TIDLIG: Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo fikk nesten 6,5 millioner i støtte allerede 24. april, men de største utbetalingene kom ikke før senere i mai. Vis mer Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 24. mai 2020 15:55

Bedrifter som har mistet mye av inntektene har kunnet søke Skatteetaten om kontantstøtte siden 18. april.

Siden den gang har 26.766 bedrifter mottatt totalt 1,3 milliarder kroner i kontantstøtte.

Men kontantstøtten flommer ikke ut i en jevn strøm.

E24s oversikt viser at en tredjedel av all kontantstøtten har blitt utbetalt i løpet av kun to dager.

Den høyeste, samlede utbetalingen på én dag kom allerede onsdag 22. april, da 7.551 bedrifter fikk til sammen 262,3 millioner kroner.

Den neste høyeste daglige utbetalingen skjedde tirsdag 19. mai, da den første kontantstøtten for april måned ble utbetalt, og 4.150 bedrifter fikk til sammen 200,7 millioner kroner.

Høyest snitt 15. mai

Det er imidlertid en annen dag som skiller seg ut hvis vi ser på den gjennomsnittlige summen på de daglige utbetalingene.

Det høyeste daglige snittet på 194.853 kroner ble utbetalt fredag 15. mai.

Til sammenligning var snittet på den første dagen for utbetaling, mandag 20. april, på 22.619 kroner.

Etter 15. mai har snittet falt gradvis til 30.585 kroner fredag 22. mai.

En forklaring på at 15. mai skiller seg ut er at snittet ble trukket opp av de to største utbetalingene til nå:

Fjord Line AS fikk rundt 21,3 millioner kroner og Lindex AS fikk rundt 8 millioner kroner nettopp denne dagen.

Her kan du se når de 20 største utbetalingene har funnet sted:

Tidlig støtte til bedrifter som måtte stenge

En annen trend kommer til syne hvis vi ser nærmere på den såkalte justeringsfaktoren i kontantstøtten.

Bedrifter som ble pålagt å stenge fra staten kan få en justeringsfaktor på 90 prosent, mens resten av bedriftene må klare seg med 80 prosent.

Tallene viser at mange bedrifter som ble pålagt å stenge fikk støtte under den omfattende utbetalingen 22. april:

