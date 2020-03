Oljeindustrien ber om skatteutsettelse for å holde aktiviteten oppe

Investeringene på norsk sokkel stuper. Norsk Olje og Gass ønsker skatteendringer som kan føre til økte investeringer.

Det gigantiske oljefeltet Johan Sverdrup er nettopp satt i drift. Nye prosjekter er på vent. Vis mer Carina Johansen / NTB scanpix

31. mars 2020

Stortinget vedtok tirsdag at regjeringen skal komme tilbake med tiltak som kan bidra til å holde aktiviteten i olje og gassindustrien oppe. Dette skal skje senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i vår.

Beregninger fra oljeindustriens bransjeforening Norsk Olje og Gass viser at investeringene faller med 10 prosent i inneværende år og med 20–25 prosent i 2022.

Dette vil raskt få store konsekvenser for de omkring 200.000 ansatte i oljenæringen og leverandørindustrien som nå rammes både av oljeprisfall og coronatiltak.

Utsette skatt for oljeselskapene

Et forslag for å avhjelpe krisen legger Norsk Olje og Gass nå på bordet. Kort fortalt vil forslaget bety at et oljeselskap som investerer 6 milliarder i et oljefelt får trekke nesten hele summen fra inntekten når investeringen gjøres. Dagens regel er at dette skal avskrives over seks år.

Det betyr at oljeselskaper som nå lider under lav oljepris og coronavirkninger, får beholde mer penger i selskapet i investeringsfasen og at skatten utsettes. Ordningen er foreslått å være midlertidig og skal vare frem til 2022.

Ifølge forslaget vil dette i løpet av et oljefelts levetid bety at staten får inn like mye skatt, men at en for en kort periode flytter skatten til et senere tidspunkt.

Kort oppsummert får man et høyt fradrag ved investeringstidspunktet, mot at man betaler mer i skatt fra produksjonsstart.

Norsk Olje og Gass har lagt til grunn at fin saken vil stige mot slutten av 2021. Dette forslaget får ingen konsekvens for den omstridte leterefusjonsordningen.

Viktig i kampen mot ledigheten

– Det vil være avgjørende for utviklingen av arbeidsledigheten i Norge hvordan olje- og gassnæringen og leverandørindustrien klarer seg gjennom coronakrisen, sier NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid til Aftenposten.

Han viser til at det var planlagt 170–190 milliarder i investeringer innen olje og gass i år.

– Vi ser allerede nå at investeringene kan falle med så mye som 30 milliarder kroner. En nedgang vil ramme leverandørindustrien hardt og norsk økonomi på en særlig måte, understreker han.

Almlid viser til at dette er kompetanseklynger som er grunnlaget for utvikling av morgendagens klima- og energiløsninger og fremtidens norske næringsliv.

– De jobber med utviklingen av olje og gass, men også med nye energiområder som havvind, hydrogen og karbonfangst og lagring, viser han til.

LO: Det haster

LOs leder Hans-Christian Gabrielsen mener at det haster med å komme med tiltak som holder hjulene i gang i leverandørindustrien.

Han mener regjeringen gjerne bør komme med dette før revidert nasjonalbudsjett, fordi det haster. Gabrielsen viser til at dette er næringer som er spredt over hele landet.

– Forslaget fra Norsk Olje og Gass bør finansdepartementet vurdere sammen med andre tiltak, sier LO-lederen.

Han viser også til at Stortinget har samlet seg om å fremskynde karbonfangst og lagring. Dette fremheves som en stor mulighet for norsk leverandørindustri. Men LO-lederen er bekymret for at den skal bukke under i denne krisen.

– Du må ha en oppegående leverandørindustri i Norge for å ta disse oppdragene, sier han.

Gabrielsen understreker at dersom det kommer nye tiltakspakker før revidert budsjett, så bør det være tiltak rettet mot leverandørindustrien i disse.