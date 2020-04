Enighet på Stortinget om ny økonomisk krisepakke

Den nye pakken vil bli lagt frem på en pressekonferanse på Stortinget klokken ti tirsdag.

Finanskomiteen i Stortinget forhandlet sent mandag kveld om vilkårene for kontantstøtten til bedriftene.

Denne innebærer at staten vil dekke noen av de faste kostnadene for bedrifter som sliter økonomisk på grunn av de strenge smitteverntiltakene under coronavirus-epidemien. Dette omfatter blant annet husleie, vann og avløp og forsikring.

Finansminister Jan Tore Sanner har tidligere uttalt at utbetalingene kan bli opp mot 20 milliarder kroner i måneden.

Ingen utbyttenekt

Flere har bedt om at det må stilles krav til bedriftene som mottar krisestøtten. Blant annet LO-leder Hans Christian Gabrielsen bedt om at de som får støtte ikke kan ta ut utbytte eller utbetale bonuser.

Ifølge NRK vil imidlertid ikke Stortinget nekte hverken å ta ut utbytte eller si opp ansatte, men heller komme med en oppfordring om å droppe dette.

Under Politisk Kvarter tirsdag morgen deltok blant annet finanskomiteens leder Mudassar Kapur. På spørsmål om hvordan de skal sikre at dette ikke blir en «gribbefest» svarte han følgende:

– Utbytte kan i enkelte bedrifter brukes til å investere på nytt. Dette handler ikke om utbyttefest, men bedrifter som står ved konkursens rand og trenger penger for å betale regningene sine. Det er dette vi legger til rette for nå, sier han.

Pakken har heller ingen krav om at utleiere skal kutte i leien.

– Vi forventer at også utleiere bidrar til dugnaden, der har vi et klart budskap, sier Kapur videre.

Håper på ordning etter påske

NRK skriver at regjeringspartiene under forhandlingene med Ap, Frp, Sp og SV i all hovedsak har blitt enige om å vedta modellen som finansminister Jan Tore Sanner (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) la frem forrige uke.

I ordningen vil mesteparten av de uunngåelige utgiftene til bedriftene med minst 30 prosent inntektsfall på grunn av coronakrisen dekkes. Bedrifter som er pålagt av staten å stenge får mest.

Regjeringen har tidligere varslet at de håper å få på plass ordningen raskt, slik at kriserammede bedrifter kan søke om penger fra uken etter påske. Under NRKs Politisk Kvarter sier også finanskomiteens Mudassar Kapur at det viktigste nå er å få på plass ordningen raskt.

Han understreker at det også skal være en åpenhet om systemet.

– Vi har sagt at pengene skal være lette å bruke og vanskelige å misbruke. Det skal være offentlig hvor mye som blir utbetalt og til hvem, sier han.

Når ordningen er vedtatt av Stortinget, må den også godkjennes av EØS-tilsynet ESA.

