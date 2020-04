Tidligere Hydro-sjef Torvild Aakvaag er død

Tidligere Norsk Hydro-sjef Torvild Aakvaag er død, 93 år gammel. Selskapet hyller ham for å ha etablert Hydros oljevirksomhet, og bygget opp selskapet til en internasjonal gigant.

Tidligere Norsk Hydro-sjef Torvild Aakvaag. Vis mer Norsk Hydro

Publisert: Publisert: 14. april 2020 09:04

Torvild Aakvaag døde den 9. april og ble 93 år, skriver Norsk Hydro i en melding.

Aakvag var sjef for Norsk Hydro i perioden fra 1984 til 1991, og var senere styreleder frem til 1997. Fra 1970 var han den første som ledet selskapets olje- og gassvirksomhet, som i 2007 ble slått sammen med daværende Statoil. Hydro utviklet blant annet felt som Oseberg og Troll.

– Det er med stor sorg at vi har fått nyheten om at Torvild Aakvaag har gått bort. Han har vært inspirerende for oss alle i måten han utviklet Hydro til et industriselskap i verdensskala. Han var av natur en pioner og en visjonær, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim i Norsk Hydro.

Bygget opp i Europa

Under Aakvaags ledelse kjøpte også Hydro flere europeiske gjødselsselskaper. Det bidro til å etablere selskapet som en internasjonal aktør med tusenvis av ansatte utenfor Norge, skriver Hydro. Selskapet har i dag 35.000 ansatte i 40 land.

Aakvaag var også sentral i å etablere Norsk Hydro som aluminiumsprodusent, som i dag er selskapets kjernevirksomhet. Hydro ble etablert i 1905 og hadde lenge ammoniakk som et kjerneprodukt. Gjødselsproduksjonen i Hydro ble skilt ut og børsnotert som selskapet Yara i 2004.

Aakvaags etterfølger som Hydro-sjef var Egil Myklebust, og senere har selskapet også vært styrt av Eivind Reiten, Svein Richard Brandtzæg og nå Hilde Merete Aasheim.