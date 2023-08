Bygdøy-villa til salgs for 58 millioner: – Taper penger

Alexander Munch-Thore har skrudd opp prisen på Bygdøy-villa med 20 millioner kroner etter betydelig oppussing, men er likevel forberedt på å tape penger på salget.

Eiendommen til finansmann Alexander Munch-Thore på Bygdøy er til salgs for 58 millioner kroner etter omfattende oppussing

Eiendommen ligger like ved vannkanten på Bygdøy i Oslo med utsikt til Langviksbukta.

– Denne boligen er i største laget, ikke minst siden jeg jobber konstant, sier Munch-Thore til E24 om bakgrunnen for boligsalget.

Det totale arealet er på rundt 550 kvadratmeter fordelt på tre hus.

Finansavisen omtalte saken først.

Selger med tap

Munch-Thore kjøpte eiendommen sommeren 2020 og har siden da lagt ned mye penger i oppgradering av husene og utearealet.

– Jeg har brukt over 20 millioner kroner på oppussing, alle tre husene er renovert. Blant annet er det bygget tre nye kjøkken og fem nye bad, det gamle loftet har blitt en helt ny etasje. En betydelig del har også gått til hagen og etablering av basseng.

Boligen ble tirsdag lagt ut med en prisantydning på 58 millioner kroner. Da boligen sist lå ute på markedet var prisantydningen på 38 millioner kroner, Munch-Thore fikk da kjøpt for 35 millioner kroner.

– Til den prisen som ligger ute nå så taper jeg penger, konstaterer Munch-Thore.

Han forklarer at prisen er satt av megler og er hensyntatt at mange flytter til Sveits og andre steder, så det er ikke veldig stor kjøperskare der ute.

– Man kan ikke regne med å få solgt med gevinst og det må jeg bare forholde meg til, sier Munch-Thore.

Har ikke hastverk

Munch-Thore oppgir at han legger ut boligen for salg fordi livssituasjonen har endret seg.

– Familiesituasjonen min er litt endret i forbindelse med at jeg har ny samboer og mine barn er voksne og i ferd med å kjøpe sine egne leiligheter. Derfor tenker vi etter hvert å flytte, men det er ikke noe hastverk.

Han opplyser også at han uansett må bli boende i Norge de neste par årene grunnet jobbrelaterte kontrakter med firmaer som går over flere år.

– Siden jeg har god økonomi er det ikke sånn at jeg må å selge nå, men vi får se om noen kommer og kjøper.

Dersom boligen blir vanskelig solgt, blir den likevel ikke liggende lenge på markedet i første omgang.

– Den blir nok bare liggende på Finn i noen uker, hvis ingen er interessert så tar jeg den av og blir boende selv, sier Munch-Thore.

– Stort sett alt er pusset opp

Odd Kalsnes i BOA Eiendomsmegling er megler for Bygdøy-villaen. Han var også megler for boligen sist gang den var for salg, da jobbet han for Privatmegleren.

Odd Kalsnes i Boa Eiendom er megler for boligen, for andre gang.

– Bakgrunnen for prisøkningen er at stort sett alt er pusset opp. Hele tomten er også løftet for å sikre utsikten mot havet, det er planlagt to funkisboliger på den utskilte tomten nedenfor, sier megler Kalsnes.

Til E24 sier han at Bygdøy er et område hvor populariteten holder seg godt, også når markedet butter litt imot.

– Boligen ble lagt ut for salg tirsdag, så jeg vet ikke så mye om interessen foreløpig, utover at mange har vært inne og sett på annonsen, sier Kalsnes.