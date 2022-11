Tiltalt for skattesvik for 250 kroner – ble frifunnet i retten: – Fast praksis

Fem år etter at mannen i 60-årene betalte en tusenlapp for det han trodde var en vennetjeneste, ble han frifunnet for å ha medvirket til å unndra 250 kroner i moms.

FRIKJENT: Mannen slapp unna bot i Møre og Romsdal tingrett.

Det var i 2017 mannen i 60-årene fikk hjelp til å sette inn en skyvedør i hagestuen sin.

Ifølge en fersk dom fra Møre og Romsdal tingrett fikk mannen hastverk da han skulle sette inn skyvedøren.

Firmaet som skulle sette opp hagestuen hadde ikke klart å montere skyvedøren, og da det var meldt dårlig vær måtte den settes inn raskt.

Mannen forklarte at han ringte to vaktmestre for å få hjelp til å sette inn døren. En av dem ga han telefonnummeret til en person. Vedkommende kom på kort varsel, og de to satt inn døren sammen.

I etterkant betalte mannen 1000 kroner for jobben. Tre år senere ble han kalt inn til avhør, fordi politiet mente han unndro 250 kroner i moms.

Mannen sto tiltalt for å ha medvirket til at håndverkeren unndro merverdiavgift med 250 kroner. Nå er han frifunnet. i

Stridstemaet var forsett

Politiet etterforsket saken i 2020. Da ble mannen avhørt to ganger.

Han fortalte i avhør at han kjente til håndverkeren han til slutt benyttet seg av fra før, og at de ikke avtalte pris på forhånd. Han ga ham 1000 kroner i etterkant, og anså hjelpen som en vennetjeneste. Han var selv med på å sette inn døren.

Han så også at selv om han kjente håndverkeren, var han ikke klar over at han jobbet som håndverker.

I det første avhøret sa han seg villig til å vedta forelegget. To år senere, i mai 2022, ba han om å bli avhørt på nytt. Da nektet han å vedta forelegget. Da forklarte han at han ikke vedtok forelegget likevel, fordi han trodde det var lovlig å jobbe for 1000 kroner uten lønn.

– Stridstemaet i retten var tiltaltes forsett – om han visste at jobben ble gjort av en næringsdrivende håndverker eller ikke. Vi prosederte på at han visste det, men retten mente vi ikke tilstrekkelig bevis. Vi tar dommen til etterretning, sier politifullmektig Christian Asdahl i Møre og Romsdal politidistrikt.

Han opplyser at det er statsadvokaten som tar endelig stilling til om saken skal ankes eller ikke.

– Det er kostbart å føre en sak for retten. Dere synes ikke kravet i denne saken ble vel smått for å forsvare en slik ressursbruk?

– Nei, vi har en ganske fast praksis på at forelegg som ikke vedtas blir tatt til retten, svarer Asdahl.

På spørsmål om det ikke finnes en grense for hvor små summer politiet er villige til å rettsforfølge, gitt hvor kostbart det er å gjennomføre en straffesak, svarer Asdahl:

– I denne saken var det snakk om en tusenlapp. Blir summen mindre enn det, kan det hende at vi ikke utferdiger et forelegg til å begynne med. Da kan vi for eksempel gi påtaleunnlatelse, som innebærer at vi konstaterer straffskyld uten å ta saken videre, sier han.

Tidligere dømt

Saken har sitt utspring i en straffesak mot håndverkeren som hjalp mannen med hagestuen.

I februar 2022 ble håndverkeren dømt til betinget fengsel i 45 dager for skattesvik. Ifølge dommen skal mannen ha utført oppdrag til en verdi av nær 325.000 kroner som det ble betalt kontant for.

Det ble utstedt forelegg til samtlige som hadde benyttet seg av håndverkerens tjenester. Alle foreleggene ble vedtatt, med unntak av mannen som var tiltalt i denne saken.

I dommen fastslår tingretten at påtalemyndigheten ikke førte tilstrekkelige bevis for at tiltalte var klar over at han han brukte svart arbeidskraft.

De peker på at han ikke visste at mannen var snekker eller næringsdrivende da han hjalp ham med skyvedøren. Videre peker de på at mannen trodde det var lovlig å betale tusen kroner for en «vennetjeneste».

I henhold til skattereglene kan man betale 6.000 kroner skattefritt for en såkalt «vennetjeneste», såfremt personen som utfører jobben ikke har firma i samme bransje.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med mannen som ble frikjent. Han har ikke besvart våre henvendelser.