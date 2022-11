Theranos-skandalen: Fredag får Elizabeth Holmes straffeutmålingen

Påtalemyndigheten i USA mener Elizabeth Holmes bør dømmes til 15 års fengsel for svindel gjennom blodprøveselskapet hun startet som 19-åring.

Elizabeth Holmes på vei ut av retten i San Jose i California sammen med partneren Billy Evans i oktober i år.

Fredag får Elizabeth Holmes (38) straffeutmålingen etter Theranos-skandalen.

Bioteknologigründeren ble i januar kjent skyldig i å ha svindlet investorer for over 140 millioner dollar, eller 1,4 milliarder norske kroner med dagens kurs, gjennom blodprøveselskapet Theranos.

Den spektakulære rettssaken varte i mer enn tre måneder, og juryen dømte til slutt Holmes på fire av elleve tiltalepunkter.

Fallet til Holmes, fra milliardær og stjernegründer i Silicon Valley til å være svindeldømt og risikere lang fengselsstraff, har fått stor oppmerksomhet både i USA og utenfor landets grenser.

Historien er blant annet fortalt i boken «Bad Blood», podkasten «The Dropout» og HBO-dokumentaren «The Inventor». Sist ble den filmatisert i miniserien «The Dropout» fra tidligere i år, med Amanda Seyfried i hovedrollen.

Den tre måneder lange rettssaken mot Elizabeth Holmes foregikk i San Jose i California. Fredag kommer straffeutmålingen.

Ber om 15 års fengsel

Hvert av tiltalepunktene Holmes er dømt for har en strafferamme på 20 års fengsel.

Påtalemyndigheten i USA har bedt om at Holmes dømmes til 15 års fengsel. De mener også at hun skal betale rett over 800 millioner dollar totalt i erstatning til Theranos-investorer, noe som tilsvarer rundt 8 milliarder kroner.

I dokumentene påtalemyndigheten leverte inn til retten forrige uke beskrives Holmes som «blendet av ambisjon» og en person som fremstår som uten anger i retten, skriver Bloomberg.

Holmes har på sin side bedt om en langt mildere straff, i form av hjemmesoning i 18 måneder og samfunnsstraff. I dokumentene levert fra hennes side ber Holmes om å bli sett som et menneske og ikke en karikatur på en svindler. Oppmerksomheten og kritikken som har kommet mot Holmes i mediene trekkes også frem som en belastning.

Dette er Theranos Grunnlagt i 2003 i Palo Alto av Elizabeth Holmes.

Selskapet hentet totalt inn ca. 6 milliarder kroner fra investorer.

Utviklet en teknologi som angivelig kunne utføre en mengde ulike blodprøver på bare noen dråper blod.

Hadde over 800 ansatte og var verdt over ni milliarder dollar på høyden i 2014 og 2015.

Nedlagt i 2018, tre år etter avsløringer om at teknologien deres ikke fungerte som den skulle.

Elizabeth Holmes og hennes ekskjæreste, driftssjef Ramesh «Sunny» Balwani, er begge dømt for flere tilfeller av svindel, hver av dem med en strafferamme på 20 år. Begge har nektet straffskyld.

Holmes ble i januar 2022 dømt på fire av elleve tiltalepunkter.

Balwani ble i juli 2022 dømt på alle de tolv punktene han ble tiltalt på. Han skal få sin straffeutmåling 7. desember. Kilder: Crunchbase, Wall Street Journal, ABC, Bloomberg Vis mer

Holmes og hennes advokater har gjennom 2022 gjort flere forsøk på å få satt dommen fra januar til side, noe som har gjort at straffeutmålingen kommer senere enn ventet.

Det siste forsøket på å få en ny rettssak ble avvist av en føderal dommer mandag forrige uke, og dermed er det klart for at straffeutmålingen kommer fredag.

Holmes sammen med USAs tidligere president Bill Clinton (til venstre) og tidligere Alibaba-sjef Jack Ma i september 2015, kort tid før avsløringene om Theranos begynt å komme til overflaten.

Fra yndling til kollaps

Holmes grunnla Theranos i 2003, kun 19 år gammel. Hun hoppet av kjemiingeniørstudiene ved prestisjeuniversitetet Stanford for å starte blodprøveselskapet.

Målet til Holmes var å revolusjonere blodprøveindustrien og gi pasienter mulighet til å teste seg for over 200 sykdommer, bare ved hjelp av et par dråper blod.

Gründeren fikk med seg profilerte investorer på å spytte inn mange hundre millioner, og ble en slags yndling i amerikanske næringsliv. Tunge profiler satt i styret. Tidligere president Bill Clinton og daværende visepresident Joe Biden var blant samfunnstoppene som hyllet henne.

Holmes var som 30-åring den yngste kvinnen i USA som hadde tjente seg opp til å bli milliardær. Theranos var på høyden i 2014 og 2015 verdsatt til over 9 milliarder dollar.

Problemet var at teknologi ikke fungerte som den skulle.

En knusende artikkel fra journalist John Carreyrou i Wall Street Journal i oktober 2015 ble starten på slutten for selskapet.

Theranos ble av myndighetene beordret til å stenge laboratoriene sine, og selskapet ble saksøkt. I 2018 kollapset Theranos og ble lagt ned.

Holmes ankommer retten samme med foreldrene Noel og Christian Holmes i september i år.

Ekskjæresten dømt

Samme år som Theranos kollapset ble både Holmes og hennes høyre hånd, Ramesh «Sunny» Balwani, tiltalt for svindel mot både investorer og pasienter.

Under rettssaken for Holmes forsøkt aktoratet å overbevise om at gründeren bevisst hadde løyet og jukset for å skaffe selskapet mer penger.

Aktoratet argumenterte blant annet for at Theranos feilaktig fremstilte det som at Pfizer og andre store legemiddelselskaper hadde bekreftet at teknologien virket, og at Holmes feilaktig hevdet at det amerikanske forsvaret brukte apparatene deres på avsidesliggende steder rundt i verden.

Forsvarerne skildret på sin side Holmes som en idealistisk, hardtarbeidende gründer som gjorde feil, uten at det er en forbrytelse. De prøvde også blant annet å legge noe av ansvaret over på investorene.

Rettssaken endte med at Holmes ble dømt for å planlegge svindel og tre tilfeller av svindel av investorer. Samtidig ble hun frikjent for tiltalepunktene om svindel av pasienter.

Balwani, Theranos’ tidligere driftsdirektør og ekskjæresten til Holmes, ble i juli også dømt for svindel gjennom selskapet. Balwani ble kjent skyldig på alle de tolv punktene han ble tiltalt på.

Hvor streng straff Balwani får blir klart om noen uker, 7. desember.