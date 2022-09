Luksustyv tiltalt for å ha stjålet fra rikinger

Politiet mener mannen i 40-årene slo til målrettet mot boliger i fasjonable strøk.

INNBRUDDSOFFER: Gunhild Stordalen ble i 2020 frastjålet bilen etter et innbrudd.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Den 15. oktober 2020 fikk politiet melding om at det hadde vært innbrudd i en luksusbolig på Frogner i Oslo.

Boligen tilhører Eat-gründer og influenser Gunhild Stordalen. Under innbruddet forsvant Stordalens Mercedes.

Bilen ble meldt savnet, og dagen etter ble den observert av en politipatrulje på Torshov i Oslo. Patruljen slo til, og pågrep sjåføren og to passasjerer.

I forbindelse med pågripelsen ble det også gjennomført ransaking av sjåførens bolig. Der fant politiet en hel haug med designervesker, dyre klokker, merkeklær og bunadssølv.

Nå er mannen i 40-årene tiltalt for å brutt seg inn i boligene til noen av Norges rikeste kvinner og tatt med seg svært dyre gjenstander.

Les på E24+ Forutså finanskrisen – nå spår de krisemarked

Les på E24+ Dette får mest å si for lommeboken

Innbrudd i fasjonable strøk

Politiet gjorde funn av svært verdifulle gjenstander, flere av de var meldt stjålet etter tidligere, uoppklarte innbrudd.

– Under ransakingen ble det funnet en del gods som kan knyttes til andre åsteder. Det er også andre holdepunkt om at vedkommende har begått de innbruddene, sier påtaleansvarlig i saken, politiadvokat Mona Brandmo i Oslo politidistrikt.

Brandmo forteller at politiet har vitneobservasjoner, foto og bilder fra overvåkingskameraer, som knytter den tiltalte mannen til de andre innbruddene.

Tiltalen mot mannen er på syv tiltalepunkter, og de fleste dreier seg om grove tyverier. En av årsakene er at innbruddene blir beskrevet som grove, er at de bærer et «profesjonelt preg». Brandmo sier politiet mener det ikke er tilfeldig at flere av innbruddene er begått i fasjonable strøk i Oslo.

– Det er flere grunner til at det anses som grovt. Boliginnbrudd alene er ansett som grovt, på grunn av at det er en integritetskrenkelse. Men vi mener også at han har peilet seg inn på adresser hvor det er mye å forsyne seg av, sier Brandmo.

STJÅLET: Gunhild Stordalen ble frastjålet sin Mercedes EQC 400 4-matic. Dette bildet er fra da VG testet Mercedes-modellen.

Luksustyv

Mannen er også tidligere dømt for lignende lovbrudd, noe Brandmo opplyser normalt vil ha en skjerpende effekt på straffesaken.

E24 har sett tre tidligere dommer som beskriver innbrudd, flere av de i fasjonable boliger på Oslos vestkant.

I en dom fra 2018 kommer det frem at mannen to år tidligere brøt seg inn hos tidligere Orkla-topp Jens Paludan Heyerdahl og stjal bilnøkler, medaljonger, en gullklokke og et maleri av bohem-maleren Kristian Krogh. Han ble dømt til fengsel i to år og ti måneder, men dommen ble senere opphevet av Borgarting lagmannsrett fordi lagmannsretten mener det var tvilsomt om mannen var tilregnelig da han begikk handlingene.

Tre andre tidligere dommer E24 har sett avslører at mannen har en omfattende historie med biltyveri og narkotikalovbrudd. Han har blitt dømt til flere fengselsdommer.

Også investor Monica Staff ble utsatt for et innbrudd, ifølge tiltalen. Hun skal ha blitt frastjålet gjenstander som til sammen har en verdi til tre millioner kroner. Blant de fornærmede finner man også en milliardarving som har blitt frastjålet designervarer, og to leger som ble frastjålet en bunad og bunadstilbehør.

Mannen er i tillegg tiltalt for flere mindre tyverier fra butikker i Oslo sentrum, og for diverse narkotikakriminalitet.

Ingen av de fornærmede i saken vil møte i retten.

– Vi dokumenterer de grove tyveriene på andre måter. Det er ikke uvanlig at det ikke er nødvendig at fornærmede møter, sier Brandmo.

Den tiltalte mannen har ikke erkjent straffskyld etter tiltalen, opplyser politiadvokaten.

OSLO TINGRETT: Straffesaken mot mannen holdes i Oslo tingrett denne uken. Den har tidligere blitt berammet to ganger, uten at forhandlingene kunne ta sted.

Berammet for tredje gang

Påtaleansvarlig Brandmo sier at tilregnelighet vil bli et tema, også i denne rettsforhandlingen.

– Han har vært til juridisk observasjon, sier Brandmo, men ønsker ikke avsløre hva de sakkyndige har konkludert med før rettssaken.

Straffesaken har vært berammet i retten to ganger tidligere, men mannen har vært vanskelig å få tak i, og politiet har dermed ikke lyktes i å stevne ham.

Denne gangen er han stevnet, og politiadvokaten håper mannen møter til rettssaken. Forhandlingen vil etter planen gå torsdag og fredag denne uken i Oslo tingrett.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med mannens advokat Harald Lauvås Korsåsen. Han skriver i en tekstmelding at han ikke har noen kommentar til saken.

E24 har også vært i kontakt med Gunhild Stordalen som heller ikke ønsker å kommentere saken.

Vi har forsøkt å komme i kontakt med Monica Staff, men investoren har ikke besvart vår henvendelse.