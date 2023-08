Reagerer på Avinors avgiftsønske: – Betyr at det vil bli dyrere å fly

Avinor mener det kreves avgiftsøkninger etter en «økonomisk krevende» periode for lufthavnseieren. Ønsket møter sterk motstand.

NHO Luftfart og Erik Lahnstein er kritiske til at Avinor går inn på økte avgifter før partene er ferdige med prosessen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

– Vi er veldig overrasket over at dette utspillet kommer fra Avinor nå. Vi er midt i en prosess hvor Avinor og bransjen diskuterer om den økonomiske situasjon og hvordan den kan løses. Disse samtalen er på ingen måte avsluttet, sier administrerende direktør Erik Lahnstein i NHO Luftfart til E24.

Tirsdag kveld la Avinor fram svake resultattall. Etter skatt var resultatet i andre halvår på minus 146 millioner kroner, sammenlignet med minus 77 millioner i første halvår i fjor.

I en uttalelse i forbindelse med kvartalsrapporten sa konsernsjef i Avinor, Abraham Foss, at det er behov for avgiftsøkninger.

– Vi har klart å holde avgiftene til flyselskapene nede i mange år på grunn av inntektene fra kommersiell aktivitet og en aktiv kostnadsagenda. Men når utviklingen av inntektene, kombinert med svakere trafikkutvikling, ikke dekker kostnadene, må vi heve avgiftene, sa han.

Det er fortsatt færre flyreisende enn før coronapandemien.

Les på E24+ Blakk etter ferien? Slik kommer du deg på beina igjen

– Altfor tidlig

– Avgiftsøkninger vil bety at det blir dyrere å fly, og at rutetilbudet blir dårligere, sier Lahnstein.

Han vedgår at Avinor er i en svært krevende økonomisk situasjon, og at et politisk engasjement vil være nødvendig for å håndtere dette.

– Det er regjeringen som har det overordnede ansvaret og Samferdselsdepartementet som skal fastsette avgiftene. Det å allerede nå konkludere med avgiftsøkninger er altfor tidlig. Først må man gjennomføre konsultasjonene med bransjen. Så må departementer og politikere kobles på, sier Lahnstein.

Han viser til at det i forskriften står at Avinor «skal bestrebe seg på å oppnå enighet med de avgiftspliktige om fastsettingen av avgiftene».

– Vi er midt i prosessen og har ikke engang rukket å levere vårt første skriftlige innspill til Avinor, så her blir det flere runder.

– Må heve

Totalt reiste 23,2 millioner passasjerer på Avinors lufthavner i første halvår i år, noe som var en økning på 16,5 prosent fra første halvår i fjor.

Likevel er man langt unna nivåene man så før coronapandemien. Sammenlignet med første halvår i 2019, er trafikken i første halvår i år 11 prosent lavere, ifølge Avinor.

Les på E24+ AI-prinsessen som målbandt næringslivet

– Vi har klart å holde avgiftene til flyselskapene nede i mange år på grunn av inntektene fra kommersiell aktivitet og en aktiv kostnadsagenda. Men når utviklingen av inntektene, kombinert med svakere trafikkutvikling, ikke dekker kostnadene, må vi heve avgiftene, sa konsernsjef Abraham Foss i en uttalelse da kvartalsresultatene ble lagt frem.

Avinor anslår at de ikke er tilbake på nivåene fra før pandemien før i 2027/2028, noe som bidrar til en stadig mer krevende økonomisk situasjon, skriver selskapet i pressemeldingen.