Stayclassy-konkursen: Dette bør kundene gjøre

Ifølge juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen har Stayclassy-kunder lite å hente fra konkursboet, men kortselskapene plikter å betale ut oppgjør.

Stayclassy.no

Tingretten har åpnet konkurs i Stayclassy. Kunder som for eksempel ikke har fått sparkesykkelen levert eller venter på reparasjon kan komme til å måtte se langt etter syklene sine, og oppgjør fra konkursboet.

– Erfaringsmessig er det lite å hente fra konkursboet, sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.

Han understreker likevel at forbrukere som har betalt med kort vil være garantert oppgjør på annet vis selv om selskapet er konkurs.

– Venter du på penger fra Stayclassy kan du rette tilsvarende krav mot banken som utstedte betalingskortet ditt. Kortsteder er nemlig ansvarlig for det beløpet som er betalt med kort til Stayclassy, sier Iversen.

Kundene kan sende et krav til konkursboet, og deretter til kortutsteder. Det spiller ifølge Iversen ingen rolle om du har betalt med kredittkort eller debetkort.

– Retten til oppgjør via kortutsteder følger av finansavtaleloven for kredittkort og kortavtalene for debetkort fra Visa og Mastercard, sier han.

Iversen sier at det er greit å være litt rask med å ta kontakt fordi kortselskapene ofte har litt korte frister når det gjelder debetkort.

Senior rådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen,

Millionbot

Den 16. januar stengte selskapet nettbutikken midlertidig. På nettsiden skrev de at «Vi har valgt å midlertidig stenge Stayclassy.no i påvente av en avgjørelse fra Forbrukertilsynet som er avgjørende for videre drift.»

Forbrukertilsynet varslet at selskapet ville bli gitt et gebyr på 1,5 millioner kroner og daglig leder Thomas Holstad et gebyr på 400.000 kroner for medvirkning til villedende markedsføring.

Lykkes ikke

Tirsdag forrige uke skrev selskapet på sin nettside at videre drift ikke lenger var mulig.

«Stayclassy lyktes ikke i arbeidet med rekapitalisering av selskapet. Styret har tirsdag kveld konkludert med at det dessverre ikke finnes alternativer for videre drift,» skriver selskapet på nettsidene.

Gründer i selskapet Thomas Holstad sa til E24 at de har forsøkt alt i deres makt for å redde selskapet – uten å lykkes.

– Jeg har lært mye på godt og vondt på veien som en ung gründer, og jeg skulle ønske historien fikk en annerledes slutt enn dette, for i det siste har det vært mye vondt. Unnskyld nok en gang til alle vi har skuffet, sa Holstad til E24 tirsdag forrige uke.

«Tusen takk til alle som har valgt Stayclassy de siste ni årene. Vi kommer til å savne alle våre fantastiske kunder, og vi er dypt fortvilet og lei oss over situasjonen.», skriver selskapet på nettsiden.

Stanset Spleis-innsamling

Som følge av selskapets økonomiske situasjon, opprettet Holstad en Spleis-innsamling til seg selv. Her forsøkte han å samle inn 500.000 kroner.

«Thomas legger bak seg et svært vanskelig år i 2022, og starten på 2023 ser mørk ut.», skrev han.

Sparebank1, som eier Spleis, valgte imidlertid å stenge ned innsamlingen.

– At spleis fjerner spleisen og i tillegg tilbakefører alt som er gitt i støtte frivillig, oppleves som å sparke en mann som allerede ligger nede, sa Holstad.