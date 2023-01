Stayclassy begjært konkurs av tidligere ansatte

Denne uken skal tingretten behandle to konkursbegjæringer mot nettbutikken Stayclassy.

Nettbutikken solgte blant annet elektriske sparkesykler.

Den omstridte nettbutikken la ned all drift tidligere denne måneden, etter å ha blitt bøtelagt av Forbrukertilsynet.

Stayclassy AS mottok et gebyr på 1,5 millioner kroner, og daglig leder og gründer bak selskapet, Thomas Holstad, mottok et gebyr på 400.000 kroner for medvirkning til villedende markedsføring.

Den 16. januar la nettbutikken ned driften. På nettsiden skrev de at «Vi har valgt å midlertidig stenge Stayclassy.no i påvente av en avgjørelse fra Forbrukertilsynet som er avgjørende for videre drift.»

Nå har to tidligere ansatte tatt selskapet til retten for å begjære de konkurs. Det var Dagens Næringsliv som omtalte saken først.

Onsdag behandler retten en begjæring fra Stephan Mauger Ervik. Han opplyser til E24 at han mener han har 140.000 kroner utestående lønn. Utøver det ønsker han ikke kommentere saken.

Torsdag behandler retten en begjæring fra en annen tidligere ansatt. Han ønsker ikke kommentere saken overfor E24, men til Dagens Næringsliv sier han at Stayclassy har holdt tilbake sluttoppgjør som han har krav på.

Opprettet Spleis til seg selv

Etter gebyrene fra Forbrukertilsynet, opprettet Daglig Leder Holstad en Spleis der han ønsket å samle inn en halv millioner kroner til seg selv, for å «bygge seg opp igjen».

Spleisen ble stanset samme dag, fordi det var en type innsamling Spleis ikke ønsker å bidra til.

Holstad skrev da i en SMS til E24 at han opplevde det som urettferdig.

– At spleis fjerner spleisen og i tillegg tilbakefører alt som er gitt i støtte frivillig, oppleves som å sparke en mann som allerede ligger nede.

Negativt driftsresultat

Tall E24 tidligere har fått innsyn i viser at Stayclassy hadde fallende resultater.

Årsregnskap for 2021, som ble oversendt til Forbrukertilsynet, viser at driftsinntektene falt fra 67,3 millioner kroner i 2020 til 47,5 millioner kroner i 2021. Det er en nedgang på nesten 20 millioner kroner.

Selskapets driftsresultat endte på minus 4,2 millioner kroner i 2021, mot pluss 5,1 millioner kroner i 2020.

I fjor omsatte selskapet for over ti millioner kroner, men utgiftene ligger an til å spise opp inntektene.

Potensielt underskudd for 2022 kan dermed ende på over 16 millioner kroner, opplyste selskapet til E24.

E24 har vært i kontakt med Thomas Holstad. Han ønsker ikke å kommentere saken.