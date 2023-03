Slo alarm etter at russer ankom rigg i Nordsjøen: – Sterkt bekymret

Russiske statsborgere skal nylig ha blitt sendt ut på en rigg i Nordsjøen. Det bekrefter en bekymringsmelding fra ansatte i SLB. – Vi diskriminerer ingen, svarer selskapet.

– Jeg blir veldig overrasket over at det tydeligvis er sendt russere som ikke har vært ute offshore tidligere. Det hadde vært noe annet om de hadde vært ansatt i Norge i 10 år. Jeg blir sterkt bekymret og undrer meg over hele situasjonen.