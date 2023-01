Norwegian fraktet 1,3 millioner passasjerer i desember

Færre reiste med flyselskapet i desember enn i november. Flyselskapet har samtidig sikret drivstoffbehovet for 2023.

Saken oppdateres.

Tallene viser at selskapet fraktet 1,3 millioner passasjerer i årets siste måned.

Totalt for året sett under ett fløy Norwegian 18 millioner passasjerer.

I november viste de månedlige passasjertallene til Norwegian at de fraktet 1,4 millioner reisende. I september og oktober var det 1,9 millioner passasjerer som reiste med flyselskapet.

– Samlet sett har 2022 vært et meget bra år for Norwegian. En sterk oppdemmet etterspørsel etter flyreiser, spesielt til varme strøk i årets høysesong, bidro til en rekordsterk sommer. Vi opplever fortsatt positive bookingtrender, og salget av flybilletter på nyåret har vært bedre enn forventet, sier administrerende direktør i flyselskapet, Geir Karlsen.

Sammenlignet med desember i det coronarammede 2021 fløy Norwegian 41 prosent flere passasjerer.

– Denne måneden er blant de travleste i året for oss, og på innenriksruter er passasjertallet nå på nivå med 2019, sier han.

Fylte 78 prosent av setene i desember

Her er flere detaljer fra Norwegians trafikkrapport for desember:

Fyllingsgraden for hele året var på 83,1 prosent. I desember var fyllingsgraden på 77,8 prosent.

Kapasiteten (ASK) var 2,1 milliarder setekilometer, mens faktisk passasjertrafikk (RPK) var 1,7 milliarder setekilometer.

I desember hadde Norwegian i gjennomsnitt 64 fly i drift, og 99,0 prosent av oppsatte flyvninger ble gjennomført.

Punktligheten, som er et mål på antall avganger som skjer innen 15 minutter etter ordinær tid, var i desember på 71,6 prosent. En nedgang fra 90,3 prosent i november.

Trafikktallene Yield angir inntekten per fløyet passasjerkilometer, eller sete med passasjerbelegg. Fyllingsgraden, eller kabinfaktoren, angir hvor stor andel av flyets seter som er blitt booket. I et fly med 200 seter og en kabinfaktor på 77 prosent vil det dermed være 154 seter med passasjerer. Jo høyere fyllingsgrad, jo bedre. Total kapasitet (ASK) angir hvor mange setekilometer selskapet har fløyet i en periode. Flyr et fly på 200 seter én kilometer har man produsert 200 setekilometer. Inntektsgivende setekilometer (RPK) er antallet setekilometer fløyet der man hadde passasjerer i setene. Deler man RPK på ASK får man fyllingsgraden. Man kan videre regne seg frem til selskapets billettinntekter ved å gange yielden med inntektsgivende setekilometer (RPK). Vis mer

Sikret drivstoffbehovet for 2023

I en pressemelding skriver selskapet at det har sikret drivstoffbehovet for 2023 og 2024. I november opplyste Norwegian om at 15 prosent var sikret.

E24 har tidligere omtalt at Norwegian igjen har begynt å sikre («hedge») deler av fremtidig behov for drivstoff.

Flyselskaper bruker mye penger på drivstoff til flyene. Oljeprisen har vært historisk høy etter krigen i Ukraina startet. Det har ført med seg en kraftig økning i drivstoffkostnadene til flyselskapene.

«Nåværende drivstoffsikringer, som løper gjennom 2023, er på et nivå som er lavere enn dagens spotpris», skriver selskapet.