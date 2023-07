Telenor leverte brutto driftsresultat på 8,5 milliarder

Telenor omsatte for 20,2 milliarder kroner i andre kvartal. – Vi fortsetter arbeidet med moderniserings- og effektiviseringstiltak, sier konsernsjef Sigve Brekke.

Telenor slo forventningene til omsetning, men leverte et dårligere brutto driftsresultat enn ventet. – Kvaliteten på tjenestene våre og gode sikkerhetsløsninger fortsetter å drive vekst, skriver konsernsjef Sigve Brekke i rapporten.

Torsdag morgen la Telenor frem tall for andre kvartal.

Tallene viser at selskapet omsatte for 20,2 milliarder kroner, og fikk et brutto driftsresultat på 8,5 milliarder.

På forhånd var det ventet at Telenor skulle levere en omsetning på 19,77 milliarder kroner, og et brutto driftsresultat (EBITDA) på 8,63 milliarder kroner. Det viser et snitt av analytikernes forventninger som Bloomberg har hentet inn.

Altså slo selskapet forventningene til omsetning, men leverte et dårligere brutto driftsresultat enn ventet.

Telenor-aksjen er opp 12,94 prosent hittil i år, men ned 17,54 prosent i løpet av det siste året. Selskapet har også betalt fem kroner i utbytte per aksje.

– I andre kvartal fortsetter vi å levere på strategien vi la frem i fjor, med solid operasjonell fremdrift. Kvaliteten på tjenestene våre og gode sikkerhetsløsninger fortsetter å drive vekst, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

– Vi fortsetter arbeidet med moderniserings- og effektiviseringstiltak som kommer til å drive forbedret kontantstrøm over tid, legger Brekke til.