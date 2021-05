Konkurransetilsynet varsler stans av Bonniers Books’ oppkjøp av Strawberry Publishing

Tilsynet mener oppkjøpet kan skade konkurransen mellom forlagene, noe som kan gjøre det dyrere å kjøpe bøker for kundene.

Administrerende direktør Håkan Rudels i Bonnier Books (f.v.), administrerende direktør Alexander Henriksen i Strawberry Publishing og Petter Stordalen.

«Tilsynet mener oppkjøpet vil kunne svekke konkurransen mellom forlagene i markedet for salg av fysiske bøker og i markedet for salg av bøker til strømmetjenester,» skriver Konkurransetilsynet i en pressemelding.

Oppkjøpet vil bety at svenske Bonnier Books kjøper 70 prosent av Strawberry Publishing, som eies av Petter Stordalen.

Kjøpesummen er ikke kjent. Tidligere har VG erfart at det skal det dreie seg om en salgssum på pluss minus 250 millioner kroner. Det er basert på at selskapsverdien skal være på mellom 300 og 400 millioner kroner.

Bonnier Books har fra før 50 prosent eierandel i Cappelen Damm.

– Tilsynet har gjort en grundig vurdering av virkningen av oppkjøpet, både for markedet for fysiske bøker og digitale utgivelser til strømmetjenester, og dette er et marked hvor Cappelen Damm er Norges største forslag, sier avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet, Gjermund Nese, til E24.

– Bonniers Books eier halvparten av Cappelen Damm fra før, det gjør at Cappelen Damm blir enda større – det gjør oss bekymret for økt markedsmakt.

– Skuffet

Bonnier-sjef Håkan Rudel sier til E24 at forlaget nå skal gå igjennom varselet.

– Vi er skuffet, det er det ingen tvil om. Nå skal vi sette oss inn i varselet fra Konkurransetilsynet, sier Rudel.

Administrerende direktør i Strawberry Publishing, Alexander Even Henriksen, sier at det nå skal jobbes mot en løsning.

– Vi har mottatt tilsynets varsel, som er et uttrykk for deres foreløpige syn. Vi vil nå sette oss nøye inn i dette, for å finne en løsning, sier Henriksen.

Konkurransetilsynet beskriver det norske bokmarkedet som «et konsentrert marked» med Cappelen Damm som den største aktøren.

«Strawberry Publishing har på få år opparbeidet seg en posisjon som et av Norges største forlag, med flere utgivelser blant de mest solgte bøkene i Norge,» skriver tilsynet.

Frist i juni

I forrige uke avslørte VG at Bonnier og Strawberry Publishing blant annet foreslo å forplikte seg til å selge bøker til fastpris som et såkalt avhjelpende tiltak for at oppkjøpet skulle gå gjennom.

Dette har ikke hjulpet på Konkurransetilsynets bekymring.

– Nei, vi mener ikke dette fjerner vår bekymring. Det var et tiltak som innebar at Strawberry Publishing skulle opptre på en spesiell måte i markedet etter oppkjøpet, sier Nese.

– Men det konkurransemessige problemet her stammer fra at disse to selskapene ikke lenger skal være konkurrenter, så du kan si at det eneste som kan fjerne konkurransebekymringene våre, ville være å selge ut deler av virksomheten.

– Altså at Bonnier solgte seg ut av Cappelen Damm?

– Ja, det ville være et strukturelt tiltak.

Frist for et endelig vedtak fra Konkurransetilsynet er 17. juni i år.

– Den videre prosessen nå er at selskapene har 15 virkedager på seg til å komme med sine bemerkninger til varslet, fristen er satt til 27. mai. Deretter har Konkurransetilsynet til 17. juni for å komme med et eventuelt endelig vedtak, utdyper Nese.