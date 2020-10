Berlins skandaleflyplass åpnes – ni år etter planen

14 år med bygging, seks utsatte åpningsdager, flere hundre tusen feil og et galopperende budsjett. Endelig er Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt klar for åpning.

KLAR TIL ÅPNING: Det skulle ta over 25 år fra planleggingen av Berlin Brandenburg startet, til flyplassen skulle stå ferdig. Vis mer byoutline STEFANIE LOOS / AFP

Publisert: Publisert: 30. oktober 2020 19:22

Forrige helg skiftet Berlin-flyplassen Schönefeld navn til BER Terminal 5. Dermed var åpningsprosessen knyttet til den nye flyplassen i gang. Samme dag åpnet også toglinjen til flyplassen.

Førstkommende lørdag foretas den offisielle åpningen av Terminal 1 på den nye flyplassen Berlin Brandenburg. Men det er ikke første gang det er invitert til åpning.

I 2012 ble det sendt ut 10.000 invitasjoner til en gigantisk åpningsfest. Fire uker før festen skulle finne sted ble den utsatt. Ingen ante da at det skulle gå ytterligere åtte år før åpningen kunne skje.

Denne gang er det ingen åpningsfest. Tyskland står midt i en pandemi, og så sent som tidligere denne uken innførte Angela Merkel en ny nedstengning av det tyske samfunnet.

For å få et innblikk av hvorfor Lufthavn BER har fått tilnavnet skandaleflyplassen må vi langt tilbake i tid.

NAVNEBYTTE: Flyplassen Schönefeld skiftet søndag navn til BER Terminal 5. Det var første steg i den offisielle åpningen av flyplassen. Vis mer byoutline CLEMENS BILAN / EPA

Skandalene

Kalenderen viste 2006 da byggingen av den nye storflyplassen Berlin Brandenburg ble startet. Planene om en ny flyplass hadde ligget på tegnebrettet et tiår, og nå var prosessen i gang. Berlin Brandenburg, som skulle erstatte Berlins flyplasser Schönefeld og Tegel, var planlagt åpnet i 2011.

Allerede i byggeprosessen ble det klart at åpningen måtte utsettes, og fire uker før den nye åpningsdagen var det bare å avlyse. Først var det noen brannsikkerhetsutfordringer som skulle utsette åpningen ytterligere et par måneder, før byggeskandalen vokste.

Først året etterpå kom en rapport som skulle fortelle hvor ille det sto til.

1.120 automatiske dører fungerte ikke, rømningsveier viste feil vei og rulletrapper var for korte. Det er anslått at bygningen hadde minst 150.000 feil på dette tidspunktet.

Den nye flyplassen er nå klar til bruk. Vis mer byoutline HAYOUNG JEON / EPA

Ansatt for å skylle ned i toalettet

Prosessen med å rette feilene ble satt i gang, men alt tok lengre tid enn man forutså. Hele seks ganger ble man nødt til å utsette åpningen.

Underveis har mange hatt merkelige arbeidsoppgaver ved flyplassen.

Ansatte vært nødt til å skylle ned i alle toalettene for å unngå at rørsystemet ble ødelagt. Hver natt har tomme tog kjørt til og fra den nye togstasjonen for å unngå at togtunnelen skulle mugne. Vaskepersonalet ved flyplasshotellet har rengjort de ubrukte rommene, skriver New York Times.

Bagasjeområdet i Terminal 2 står klart til å ta imot passasjerer. På grunn av coronapandemien er det ikke ventet at den vil åpne før tidligst til sommersesongen neste år. Vis mer byoutline CLEMENS BILAN / EPA

Tilbake i 2017 skrev Aftenposten at den ubrukelige flyplassen kostet det offentlige 123 millioner kroner i måneden.

Det omfattende ekstraarbeidet har bidratt til en budsjettsprekk i tillegg til at det er vedtatt ytterligere utbygginger underveis. Totalkostnaden anslås å være på 5,9 milliarder euro, tilsvarende 65 milliarder kroner, ifølge flyplassen.

Dette inkluderer dog ikke alle kostnader knyttet til Terminal 2, kostnader knyttet til å skaffe finansiering eller renter. Ifølge nyhetsbyrået AFP er den faktiske sluttsummen på prosjektet rundt 6,5 milliarder euro, som tilsvarer rundt 72 milliarder kroner.

I mars 2013 landet et av Norwegians Boeing 737–800-fly på Berlin Schönefeld. I bakgrunnen ser man Berlin Brandenburg Airport Willy Brandt. Den nye flyplassen ser på utsiden identisk ut i dag. Vis mer byoutline PATRICK PLEUL / DPA

Åpning og stenging

Men når kalenderen på lørdag viser 31. oktober skal alle problemene være glemt.

Klokken 14 vil et Easyjet-fly fra London være det første som lander på flyplassen. Samtidig tar et Lufthansa-fly av på sin vei til München.

Fra søndag 1. november vil alt gå som normalt på flyplassen.

Det markerer også starten på den siste uken Berlins Tegel-flyplass har i drift. Den internasjonale lufthavnen ble åpnet tilbake i 1948, går 8. november inn i pensjonistenes rekker.

Schönefeld-flyplassen som nå har skiftet navn, skal fremdeles være operativ i en periode, men planen er at den på sikt også skal stenges.

Berlin Brandenburg Terminal 2 står allerede klar til å ta imot passasjerer, men på grunn av pandemiens påvirkning på flytrafikken er ikke den ventet å åpne før til sommersesongen neste år.

Så vil tiden vise om det går etter planen.

