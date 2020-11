Norgesgruppen sier opp avtale – utestenger Coop og Remas prisjegere

Norges største dagligvarekonsern avslutter en ti år lang avtale med Rema og Coop om prisjegere, etter det Norgesgruppen karakteriserer som mislykkede samtaler med Konkurransetilsynet om forsøk på å endre ordningen.

Norgesgruppen er landet største dagligvarekonsern, og står bak kjeder som Kiwi, Meny, Spar og Joker. Vis mer byoutline Lise Åserud / NTB

Publisert: Publisert: 5. november 2020 14:20

– Vi mener ordningen har tjent bransjen og forbrukerne, men mye har skjedd på ti år, og vi vil gjøre noen endringer i vår metode for markedsanalyse og markedsføringsdokumentasjon, som vi kaller det, sier Norgesgruppens kommunikasjonsdirektør, Stein Rømmerud til E24.

– Så nå kommer ikke Coop og Rema lenger inn i deres butikker for å sjekke priser?

– De såkalte prisjegerne vil ikke ha tilgang fra og med fredag morgen. Coop og Rema kan på samme måte som alle andre besøke våre butikker, men ikke slik de gjør det i dag på grunnlag av bransjenormen.

– Vi har ingen kommentar til at Norgesgruppen har valgt å gjøre det de gjør, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet til E24.

Prisjegerne jobber ute i de tre store dagligvarekjedene, og samler inn priser ute i butikkene som kjedene bruker til å sammenligning.

I 2018 gikk Konkurransetilsynet til razzia mot Coop, Rema og Norgesgruppen, hvorpå kjedene selv uttalte at det dreide seg om hvordan disse prisjegerne opererte.

Tilsynet selv uttalte at bakgrunnen for razziaen var «å bekrefte eller avkrefte en mistanke om ulovlig utveksling av strategisk markedsinformasjon».

Norgesgruppen sier de kjenner til at Konkurransetilsynet mener det er negativt at man har tilgang til hverandres lokaler. Selskapet har varslet både Konkurransetilsynet og Forbrukerrådet om valget om å avslutte prisjeger-avtalen.

Kommunikasjonsdirektør i Norgesgruppen, Stein Rømmerud. Vis mer byoutline Krister Sørbø

Avviser press fra Konkurransetilsynet

Det ble signert en bransjenorm i 2010 som skulle føre til ryddigere tilstander i dagligvarebransjen, spesielt med tanke på markedsføring, men også knyttet til prisjegerne og hvordan de opererte.

Norgesgruppen, Coop og Rema ble enige om at prisjegere kunne gå inn i hverandres butikker for å sammenligne priser, og laget felles rammer for hvordan dette skulle gjøres. Det ble blant annet satt en øvre grense på 20 timer for hvor mye tid kjedene kunne bruke på prissjekking hver uke.

Etter razziaen i 2018 sier Norgesgruppen at de forgjeves har forsøkt å reformere prisjegerordningen.

– Vi har forsøkt ha en dialog med Konkurransetilsynet siden mars i år, men det har ikke gitt noen resultater. Vi har ikke fått noen tilbakemelding på vårt forslag om hvordan deres bekymringer kan løses. De har ikke engang ønsket et møte i den anledning. Det er derfor vi har tatt det grepet her, sier Rømmerud.

– Har det vært et press fra Konkurransetilsynet om å avslutte dette samarbeidet?

– Nei, det har det ikke. Men de har uttrykt bekymring for konkurransen i tilknytning til bransjenormen, og når det er mulig å konkurrere godt uten dette virkemiddelet er vi villige til det, sier Rømmerud.

– Men dere ønsket opprinnelig å beholde denne avtalen?

– For å si det sånn. Vi stiller oss uforstående til at bransjenormen kan være i strid med konkurranseloven.

Her i Kiwi, Norgesgruppens største butikkjede, vil det ikke lenger slippes inn prisjegere fra konkurrentene i Coop og Rema. Vis mer byoutline STAFF / X01095

Konkurransetilsynet: – Ikke grunn for videre dialog

Gabrielsen i Konkurransetilsynet sier han må være ordknapp fordi de fortsatt gransker mistanker om ulovlig prissamarbeid.

Han sier det stemmer at Norgesgruppen har «kontaktet tilsynet med tilbud om avhjelpende tiltak knyttet til en sak som gjelder mulig ulovlig samarbeid i form av utveksling av strategisk informasjon».

– Det tilbudet har vi vurdert grundig. Etter vår vurdering ga det tilbudet ikke grunnlag for en videre dialog med tanke på å eventuelt avslutte saken.

– Norgesgruppen påstår at dere ikke engang vil møte dem?

– Vår vurdering er at det tilbudet vi fikk, ikke gir grunnlag for en videre dialog med tanke på en eventuell avslutning av saken, sier Gabrielsen.

– Stemmer det at dere er negative til prisjegerordningen, og at dette var bakgrunnen for razziaen i 2018?

– Som sagt har vi en sak gående, som dreier seg om å bekrefte eller avkrefte mistanker om ulovlig samarbeid mellom kjedene i dagligvaremarkedet. Men siden vi har en pågående etterforskningssak, kan vi ikke kommentere nærmere.

– Er det slik at dere mener selve ordningen er ulovlig?

– Vi ønsker ikke å svare på det.

– Håper dere Rema og Coop også trekker seg fra prisjegerordningen?

– Vi har ingen kommentarer til det.

– Hva har kommet frem i samtalene mellom Norgesgruppen og Konkurransetilsynet om denne ordningen?

– Det er det dessverre ikke mulig å kommentere.

Vil innføre ny hemmelig metode

Norgesgruppen sier ikke opp avtalen uten å ha en plan.

– Har man funnet en metode som er bedre?

– Vårt mål er å være prispresseren i markedet. Kiwi har tatt den rollen, og målet er å fortsette presset. Vi vil finne nye metoder for det vi kaller markedsanalyser, men det endrer ikke vår ambisjon om å konkurrere effektivt, sier Rømmerud.

– Men kan du si noe eksakt om disse nye metodene?

– Nei, det kan jeg ikke, sier han lurt.

– Er dere overbevist om at en ny metode vil være bedre enn dagens prisjegere?

– Konkurransen vil fortsatt være like hard, og vi vil fortsatt presse på pris, så blir det spennende å se hvordan konkurrentene forholder seg til det, sier Norgesgruppen-direktøren videre.

Prisjegerne beholder jobben

I Norgesgruppen er det ti personer som jobber som prisjegere, og disse vil jobbe med dette ut torsdagen.

På spørsmål om hva som vil skje videre for disse når avtalen avsluttes, sier Rømmerud at alle vil få nye arbeidsoppgaver i konsernet, og ingen vil miste jobben.

Denne uken var det høring på Stortinget om konkurransen i dagligvaremarkedet, hvor en rekke aktører deriblant stortingspolitikere har varslet om inngripende tiltak for å bedre konkurransen. Rømmerud sier torsdagens beslutning fra Norgesgruppen ikke er knyttet opp mot dagligvaremeldingen om konkurransen i markedet.

Til gjengjeld sier han det er vanskeligere å sammenligne priser i Norge sammenlignet med mange andre land.

– Det som er spesielt i Norge er at man ikke har netthandel i alle de største aktørene i markedet. Ser man for eksempel til England så har alle de store netthandel, og man kan egentlig følge ganske lett med på prisene på nett.

