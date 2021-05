Vinmonopolet langt unna historisk rekord – til tross for lange køer

Kombinasjonen av corona, Kristi himmelfart og 17. mai skapte en sterk salgsuke med flere dagsrekorder for Vinmonopolet. Men den historiske rekorden kom lenge før pandemien – og kan bli stående lenge.

«MONSTERKØ»: Køen strakte seg 100–150 meter lang utenfor Vinmonopolet på Grünerløkka i Oslo i forrige uke. Tidligere denne måneden advarte Vinmonopolet om «monsterkøer» før 17. mai. Vis mer byoutline Torbjørn K Grønning / Aftenposten

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Lørdag – den siste handelsdagen på Polet før 17. mai – ble noe roligere enn onsdag og fredag.

– Lørdag endte med et salg på rundt 550.000 liter. Det er omtrent halvparten av salget på fredag. Salget var høyere enn på en vanlig lørdag, men det var vesentlig mindre trykk gjennom dagen enn på onsdag og fredag, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet til E24.

Onsdag i forrige uke ble det satt dagsrekord i 2021 med 960.000 liter. Fredag ble det nok en dagsrekord med en million og 56 tusen liter.

– Uken endte på 3,5 millioner liter totalt. Det er mer enn i en vanlig uke under corona, som ligger på rundt 2,2 millioner liter, og omtrent like mye som uken før påske i år. En vanlig uke før corona lå på snaut 1,5 millioner liter, sier Nordahl.

PR FOR POLET: Kommunikasjonssjef i Vinmonopolet Jens Nordahl, fotografert utenfor Vinmonopolets butikk på Oslo S. Vis mer byoutline Trond Reidar Teigen / NTB

Polkøene har vært lange over hele landet, særlig i Oslo, der de strakte seg over hundre meter på Grønland, Carl Berner, og Grünerløkka.

Men Nordahl understreker at Polet har opplevd større trykk enn dette tidligere, og at man må tilbake før pandemien for å finne de historisk største salgsdagene.

– Køene denne uken skyldes utelukkende smittevern. Vi har håndtert større kundemengder før ved en rekke anledninger. Vi har god kapasitet og et robust butikknett som tåler større volumer og høyere trykk enn nå, sier han.

Les også Lange polkøer: – Ladet opp mobilen og øreproppene mine før jeg stilte meg i kø

Langt unna «all time high»

De største ukene i løpet av et år, er alltid de siste ukene før jul, forklarer Nordahl. I tillegg er det salgstopper uken før påske og flere ganger i mai.

Uken før jul i 2018 var den største uken noensinne.

– Denne uken er ganske langt unna de mest hektiske juleukene, som kan ligge på drøyt 4,5 millioner liter. Salget var rundt en million liter lavere enn fjorårets største uke, som var uke 51, så det er ikke snakk om noe «all time high»-uke. Det er heller ikke en «topp ti»-uke, men den tolvte største uken vi har hatt.

Den største dagen noensinne var 13. mai 2016.

– Da ble det solgt 1.240.000 liter, noe som er «all time high». Det er en rekord som ser ut til å bli stående lenge. Årsaken var at 17. mai og pinse falt sammen i en perfekt kombinasjon. Det illustrerer ganske tydelige hvordan kombinasjonen av ulike helligdager påvirker salget, sier Nordahl.

Noen ganger faller en eller flere salgstopper i samme uke. Det uvanlige i år, bortsett fra coronapandemien, er at Kristi himmelfartsdag og 17. mai kom samtidig.

– Begge de dagene er synlige salgstopper av moderat karakter. Det har i tillegg vært en litt gunstig fordeling av fridager. Folk kunne få en femdagers miniferie ved å ta kun én fridag på jobben, noe mange trolig benyttet seg av.

Men Nordahl understreker igjen at trykket har vært høyere tidligere.

– Under julen i fjor betjente vi 55.000 kunder på én time. Toppen i år er 50.000 kunder per time i april. Lørdag denne uken betjente vi 40.000 kunder på én time.

Handlemønsteret er snudd på hodet

Polet advarte tidligere denne måneden mot «monsterkøer» før 17. mai, og ba nordmenn planlegge handelen sin slik at færrest mulig kommer i siste liten.

Kommunikasjonen har endret måten nordmenn handler på, ifølge Nordahl.

– Vi fikk en tydelig synkende kurve gjennom lørdagen. Det er helt omvendt av en vanlig lørdag, der kurven pleier å være stigende, forklarer han.

– Det er et nytt atferdsmønster foran helligdager under corona fordi folk tenker på smittevern og er blitt flinke til å planlegge innkjøpene sine. Det var ikke sånn før corona, heller ikke under høytider. Da ventet flere kunder med å handle til siste slutt.

Lange køer til Vinmonopolet på Carl Berner i Oslo Vis mer byoutline Javad Parsa / VG

I måneden før jul så Polet en lignende trend.

– Før jul i fjor så vi at jo nærmere vi kom julaften, desto mer endret kurven seg. Kurven var stigende gjennom dagen i november, flat i starten av desember, og synkende gjennom dagen i slutten av desember. Kundetrykket var mindre intenst enn vanlig i julen, men innkjøpene ble gjort over en lengre periode, sier Nordahl.

– Denne uken så vi en lignende atferd med stigende kurve på onsdag, stabil kurve på fredag og en synkende kurve lørdag. Det viser at kundene er endringsdyktige. Vi er veldig takknemlige for at det går an å kommunisere med kundene.

Forventer fallende salg

Nå går det mot roligere dager og forhåpentligvis kortere køer, skal vi tro Polets prognoser.

– Vi forventer en nedgang i salget i ukene fremover. Vi så det samme etter påsken i år. Vi skal nok langt utpå høsten og sannsynligvis inn i desember før vi kommer til å selge like mye som denne uken. Nå får alle sammen i Vinmonopolet tid til å puste litt.

I fjor vokste Polet med 40 prosent. For å måle årets vekst mot fjoråret, må de se på mars-april og mai-juni sammen – nettopp fordi mange helligdager faller på ulike tidspunkt fra år til år.

– Våre prognoser tilsa en vekst på 10–15 prosent i mars-april i år fordi halve mars i fjor var uten coronaeffekt og fordi effektene av nasjonalt skjenkestopp har slått ut i år.

– Når det gjelder mai-juni i år tilsier prognosene våre nullvekst sammenlignet med i fjor, men siden helligdagene faller annerledes, må vi inn i første uken i juni før vi kan si noe om den reelle veksten. Coronaeffekten på salget blir nok litt større i mai-juni i år enn i fjor, særlig på grunn av redusert skjenking, sier Nordahl.

Les også Polet oppjusterte salgsanslaget med 2,8 mrd. kroner etter tredje smittebølge

Frykter ikke gjenåpning

Men Polet frykter ikke gjenåpningen av Norge, selv om det kan innebære lavere salg.

– Nå gleder vi oss til mer normale dager. At Vinmonopolet skal selge mindre hvis Norge åpner, er ikke noe vi bekymrer oss for. Vår rolle er å dekke faktisk etterspørsel og være dimensjonert for å håndtere trykket som er der, sier Nordahl.

Samtidig poengterer han at Polet aldri må gå på akkord med smittevern.

– Meteren er fortsatt hellig og vil nok forbli hellig en stund til. Derfor blir det køer, men heldigvis går køen ganske radig unna.

Publisert: Publisert: 17. mai 2021 19:11