Lange polkøer: – Ladet opp mobilen og øreproppene mine før jeg stilte meg i kø

Over hele landet rapporteres det om lange polkøer de siste handelsdagene før 17. mai. Vinmonopolet ser for seg at de kommer til å selge omtrent en million liter i løpet av fredagen.

Harald Hoff

Aina Fladset (Bergens Tidende)

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Det rapporteres om lange køer på Vinmonopolet i hovedstaden fredag.

Både på Grønland, Carl Berner, og på Grünerløkka i Oslo strakk køen seg over hundre meter nedover veien fra inngangsdøren til polet.

– Jeg så for meg at det skulle være kø, men ikke så lang kø, sier Jonas Olsen (28), som har stått 30 minutter i kø utenfor vinmonopolet på Carl Berner i Oslo.

Han hadde tenkt å være tidlig ute før 17. mai og trodde tre dager før var tidlig nok. Men så begynte bilder av lange polkøer fra andre steder i Oslo å dukke opp på snap-chatten hans. Han skyndte seg ut til Carl Berner for å stille seg i køen.

– At vi aldri lærer, det er alltid kø før jul, før nyttår og før 17. mai. Jeg har ikke sett så lang kø her før da, sier Olsen.

Polet advarte tidligere denne måneden mot «monsterkøer» før 17. mai, som i år faller på en mandag. Vinmonopolet gikk også ut og ba nordmenn planlegge polhandelen sin i år slik at færrest mulig kommer i siste liten.

Jonas Olsen har ventet i 30 minutter i kø for å komme seg inn på vinmonopolet fredag. Han er fornøyd med smittevernet i køen, der folk holder avstand og respekterer hverandre. Vis mer byoutline Javad Parsa / VG

Smittevern og millionsalg

Onsdag denne uken satte polet ny dagsrekord med en omsetning på 960.000 liter alkoholholdig drikke. Forrige rekord var på 930.000 liter den 30. april i år, da polet var oppe i 50.000 kunder i timen.

– Vi skal nok over 900.000 liter i dag også. Mulig det også blir over én million, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl, i Vinmonopolet.

Første handelstime mellom klokken 10 og 11 fredag ble det solgt 130.000 liter til 36.000 kunder.

Nordahl har også fått med seg de lange køene og peker på at de er ekstra lange i år på grunn av hensynet til smittevern. Det er både begrenset menge kunder inne i butikken, og for de i køen skal det være minst en meter avstand.

– Når en først inne så går det relativt raskt. Handletiden er kort, og det er ikke noe kø i kassen. Selv om køen er lange, men i mange køer så er det ikke mer enn 10 min, sier han.

Køen på Carl Berner strakte seg rundt kvartalet, og opp langs Trondheimsveien Vis mer byoutline Javad Parsa / VG

Forventet kø

Polet hadde i fjor et salgsanslag på 16,7 milliarder kroner i 2021, men etter at det kom nye muterte virus og store områder ble stengt ned igjen, har det oppjustert salgsanslaget sitt med 2,8 milliarder kroner.

Tidligere i år rapportere Vinmonopolet om eksplosjon i nettsalget da flere utsalg ble rammet av nedstengninger. Da oppsto det raskt polkøer i områder hvor utsalgene fortsatt holdt åpent. Regjeringen snudde etter kort tid og åpnet polutsalgene igjen.

I 2020 økte polsalget med 40 prosent fra året før, opp fra over 85 millioner liter til i overkant av 115 millioner.

Tellef Barland (19) tok med fulladet mobil siden han forventet å stå lenge i polkøen. Vis mer byoutline Javad Parsa / VG

Helt bakerst i køen står russen Tellef Barland (19). Han skal kjøpe drikkevarer til 17. mai-feiring mandag. Den skal skje i parken med klassevenner, godt innenfor smittevernreglementet.

– Jeg har aldri sett så mye kø her før, sier han.

Han bor i blokken rett ved siden av Vinmonopolet på Carl Berner, og har sett lange køer før, men ikke slik som de han så danne seg fredag.

– Folk lenger fremme har ventet i over 45 minutter så langt. Er du klar for en slik ventetid?

– Ja det er ikke noe problem. Jeg ladet opp mobilen min og øreproppene min før jeg gikk ut, siden jeg visste at jeg ville stå her en stund, sier han.

Køer over hele landet.

Polkøene er lange i en rekke byer rundt om i landet, i følge rapporter fra både Tromsø, Trondheim, Strømmen og Bergen.

– Det ser voldsomt ut, men det er ikke så ile, sier John Eirik Tetlie, sjef ved Vinmonopolet på Bergen storsenter.

Også i vestlandshovedstaden er køene lange fredag.

– Dette er ikke overraskende. Vi er forberedt på dette før en slik dag som 17. mai, sier Tetlie.

Fredag formiddag går køen inn til butikken helt gjennom busstasjonen.

– Folk har trolig fått med seg at det har vært lang kø i det siste, og derfor ønsker de å handle tidlig. Vi har jo åpent i morgen også, sier Tetlie.

Lange polkøer over hele landet fredag. Her er bilder fra Bergen Storsenter fredag formiddag. Vis mer byoutline Jannica Luoto

Butikken kan ha maks 20 kunder inne samtidig, og det er vakter utenfor som passer på at ikke for mange kommer inn.

– Vi kan ikke tvinge folk til å ta på seg munnbind, men vi oppfordrer til det. Mitt inntrykk er at folk er flinke til å holde avstand til hverandre i køen, sier han.

Han forteller videre at de anbefaler folk å komme tidlig dersom de ønsker å handle.

– Er du der når vi åpner slipper du inn etter fem minutter. Køen ser voldsom ut, men det er ikke så ille som det ser ut til. Anslagsvis skal du kunne slippe inn etter rundt ti minutter, sier John Eirik Tetlie.

