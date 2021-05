Årelang eiendomstvist avgjort: Egil Stenshagen må fjerne plenen og betale tvangsbøter

I snart fem år har investor og milliardær Egil Stenshagen kranglet med Oslo kommune om endringer han gjorde på en eiendom på Bygdøy. Nå er saken avgjort av Statsforvalteren, og Stenshagen må fjerne plenen sin og betale forfalte tvangsbøter på 355.000 kroner.

Egil Stenshagen i 2020, da han møtte E24 på den omstridte plenen foran villaen hans på Bygdøy. Denne plenen må nå fjernes.

I årevis har Oslo kommune og Egil Stenshagen kranglet om Admiral Børresens vei 18 på Bygdøy, der Stenshagen har gjort endringer langs strandlinjen. Stenshagen har blant annet hevet deler av tomten, lagt ny plen og en duk under.

Endringene i strandlinjen fikk kommunen til å reagere.

Oslo kommune påla Stenshagen i 2020 å betale tvangsmulkter, og tilbakeføre tomten til slik den var før endringene. Stenshagen klaget på flere av kommunens vedtak, og disse ble etter hvert sendt over til Statsforvalteren for å bli avgjort.

Statsforvalteren har gitt kommunen medhold, og Stenshagen må dermed både endre tomten tilbake og betale store bøter til kommunen.

– Vi har fått pålegg om tilbakeføring, og det har vi meddelt kommunen og Statsforvalteren at vi skal, skriver Egil Stenshagen i en tekstmelding til E24.

– Vi venter imidlertid på svar i tilknytning byggegrensen på eiendommen, slik at vi vet hva vi har å forholde oss til.

Flyfoto viser hvordan tomten ble endret:

Truer med millionbot

Kommunen påla Stenshagen å betale bøter på totalt 355.000 kroner i 2020, men ingen av disse ble betalt. Nå truer de på nytt med nye tvangsmulkter dersom Stenshagen ikke endrer tomten tilbake i tide:

225.000 kroner om han ikke gjør endringene før 1. august.

335.000 kroner om han ikke gjør endringene før 1. oktober.

500.000 kroner om han ikke gjør endringene før 1. desember.

Dette utgjør over en million kroner i løpet av 2021, dersom Stenshagen ikke gjør som kommunen vil.

Stenshagen viste E24 rundt på tomten i fjor, og fortalte da hvorfor han hadde gjort endringene på tomten:

– Vannet sto til tider langt inn på eiendommen. For å unngå alt som drev i land, hevet vi den nederste delen av tomten omtrent 50 centimeter. Vi la ny plen over det hele, med duk under slik at den skulle feste seg, sa Stenshagen.

Stenshagen kjøpte huset og tomten i 2016.

Egil Stenshagen er en av Norges rikeste menn, med en formue på tre milliarder kroner, ifølge Kapital.

Stenshagen fortalte E24 at han gjennomførte endringene på tomten fordi det skylte opp drivved og søppel på eiendommen.

Kommunen: – Forringer naturverdiene

I 2017 fattet Oslo kommune for første gang vedtak om at Stenshagens arbeid på eiendommen var ulovlig.

«Like før tiltakene ble gjennomført var din eiendom en av få eiendommer i Herbernbukta med naturlig kantsone med tilhørende velutviklet vegetasjon. Tiltakene som er gjennomført har totalt endret de naturlige forholdene og forringet naturverdiene

vesentlig», skrev de i vedtaket til Stenshagen.

Bymiljøetaten i kommunen understreket også:

«I et verdifullt våtmarksområde som Herbernbukta er naturlige overgangssoner mellom land og vann biologisk svært viktige, både for planteliv, marint liv og våtmarksfugl»

Her er Stenshagens villa, som ligger i Admiral Børresens vei 18 på Bygdøy.

Publisert: Publisert: 15. mai 2021 17:52