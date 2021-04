Boligprisveksten i Norge fortsatte i mars – men i Oslo falt prisene

Mars er tradisjonelt en svakere måned for boligprisene.

Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen

Boligprisene steg med 1,2 prosent på landsbasis i mars, viser de ferske tallene fra Eiendom Norge. Sesongjustert steg prisene med 1,1 prosent.

Det var på forhånd ventet en oppbremsing av boligprisveksten i mars.

De siste tolv månedene har boligprisene i Norge steget med 12,5 prosent.

– Vi forventer fortsatt vekst i boligprisene og mange omsetninger i månedene som kommer. Perioden fra etter påske til sommerferien er vanligvis den perioden i året med størst aktivitet i boligmarkedet i Norge. Med det økte utbudet vi har sett i mars vil trolig prisveksten dempes noe frem mot sommeren, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Over store deler av landet var det prisvekst i måneden som gikk. Unntaket kom også denne gang i hovedstaden.

Oslo opplevde en prisnedgang på 1,2 prosent i mars. Korrigert for sesongvariasjoner var nedgangen i hovedstaden på 0,8 prosent. Sammenlignet med for et år siden har boligprisene i Oslo nå steget med 15,6 prosent.

Rekordhøyt salg

I mars ble det solgt 9.665 boliger i Norge, noe som er 44,7 prosent flere enn i fjor.

– Det er solgt et rekordhøyt antall boliger i Norge så langt i 2021, og i mars ble det solgt betydelig flere boliger enn samme måned i fjor. Det har sammenheng med korona-pandemien som brøt ut i mars i fjor, noe som fikk stor innvirkning på omsetningen i boligmarkedet i mars og april i 2020, sier Lauridsen, som fortsatt venter at omsetningsvolumet vil være høyt fremover.

I løpet av første kvartal ble det solgt 24.035 boliger i Norge. Dette er 13,2 prosent flere enn i samme periode i fjor.

Det tok i snitt 43 dager å selge en bolig i Norge i mars, ned fra 52 dager i februar. Kortest salgstid hadde Oslo, der boliger i snitt ble solgt etter 14 dager, mot 18 dager måneden før.

Ventet brems

Prisveksten så langt i 2021 har vært uvanlig sterk. Rekordlav corona-rente og magert boligutbud har fått mye av skylden. På forhånd har flere eksperter likevel uttalt at de ser tegn til boligprisbrems.

– Vi tror den ekstreme etterspørselen som har preget boligmarkedet skal forsvinne etter hvert, sa sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret onsdag.

– Ja, vi tror også prisveksten er i ferd med å bremse opp, sa sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken.

Boligprisene i Norge steg 3,2 prosent i januar og 2,0 prosent i februar, ifølge meglerbransjens månedsrapporter.

– Mars er vanligvis en måned som må sees i sammenheng med april, da det historisk er lavere aktivitet i boligmarkedet i påskeuken. Det blir spennende å se om dette blir tilfelle i år hvor de fleste vil være i Norge, sa administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding i forkant av tallslippet.