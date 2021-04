Boligprisveksten i Norge fortsatte i mars – men i Oslo falt prisene

Eiendom Norge tror prisene vil flate seg ut til sommeren etter sterke mars-tall.

Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen Vis mer byoutline Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Boligprisene steg med 1,2 prosent på landsbasis i mars, viser de ferske tallene fra Eiendom Norge. Sesongjustert steg prisene med 1,1 prosent.

Det var på forhånd ventet en oppbremsing av boligprisveksten i mars.

De siste tolv månedene har boligprisene i Norge nå steget med 12,5 prosent.

– Vi forventer fortsatt vekst i boligprisene og mange omsetninger i månedene som kommer. Perioden fra etter påske til sommerferien er vanligvis den perioden i året med størst aktivitet i boligmarkedet i Norge. Med det økte utbudet vi har sett i mars vil trolig prisveksten dempes noe frem mot sommeren, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Over store deler av landet var det prisvekst i måneden som gikk. Unntaket kom også denne gang i hovedstaden.

Oslo skiller seg ut

Oslo opplevde på sin side en prisnedgang på 1,2 prosent i mars. Korrigert for sesongvariasjoner var nedgangen i hovedstaden på 0,8 prosent. Sammenlignet med for et år siden har boligprisene i Oslo nå steget med 15,6 prosent.

– Det som skjer i Oslo er at vi har en prisnedgang 1,2 nominelt, og vi tror nok at vi i stor grad ser en sammenheng med at vi hadde et veldig hett marked spesielt i mars hvor vi hadde en prisvekst på en måned på 3,5 prosent, som jo er ganske ekstremt, sier Lauridsen til E24.

– Så det vi ser nå tror vi er en liten justering, rett og slett, tilbake til et mer normalt løp.

Lauridsen sier han tror forklaringen på mars-veksten er coronapandemien og lav rente i kombinasjon.

– Det vi ser er fortsatt effekten av renten, og vi ser fortsatt coronaeffekten i form av tvungen sparing fordi man ikke kan reise, og så videre. Og en del av de pengene finner da fortsatt veien inn i boligmarkedet, forklarer meglersjefen.

– Og så har vi nok fortsatt en coronaeffekt i form av at hjemmet blir viktigere, og det gjør at en del bytter hjem av den grunn.

Lauridsen sier han forventer en utflating av prisene til sommeren, og at prisbildet vil være mye svakere utover høsten.

– Men etterspørselen kommer fortsatt til å være høy. Og det vi ser nå er at det legges ut veldig mange boliger for salg, og det selges veldig mange boliger. Men så tror vi at vi får den kombinasjonen og en mer moderat prisutvikling, sier han.

Rekordhøyt salg

I mars ble det solgt 9.665 boliger i Norge, noe som er 44,7 prosent flere enn i fjor.

– Det er solgt et rekordhøyt antall boliger i Norge så langt i 2021, og i mars ble det solgt betydelig flere boliger enn samme måned i fjor. Det har sammenheng med korona-pandemien som brøt ut i mars i fjor, noe som fikk stor innvirkning på omsetningen i boligmarkedet i mars og april i 2020, sier Lauridsen, som fortsatt venter at omsetningsvolumet vil være høyt fremover.

I løpet av første kvartal ble det solgt 24.035 boliger i Norge. Dette er 13,2 prosent flere enn i samme periode i fjor.

Det tok i snitt 43 dager å selge en bolig i Norge i mars, ned fra 52 dager i februar. Kortest salgstid hadde Oslo, der boliger i snitt ble solgt etter 14 dager, mot 18 dager måneden før.

Ventet brems

Prisveksten så langt i 2021 har vært uvanlig sterk. Rekordlav corona-rente og magert boligutbud har fått mye av skylden. På forhånd har flere eksperter likevel uttalt at de ser tegn til boligprisbrems.

– Vi tror den ekstreme etterspørselen som har preget boligmarkedet skal forsvinne etter hvert, sa sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret onsdag.

– Ja, vi tror også prisveksten er i ferd med å bremse opp, sa sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken.

Boligprisene i Norge steg 3,2 prosent i januar og 2,0 prosent i februar, ifølge meglerbransjens månedsrapporter.