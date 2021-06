Nordic Choice har fått 327 millioner i støtte fra staten for tapene i 2020: Håper på overskudd i 2022

Petter Stordalens hotellkonsern Nordic Choice legger bak seg milliardunderskudd og et enormt omsetningsfall i 2020. Det har overlevd på statens og DNBs nåde, men ser lysere på fremtiden.

Torgeir Silseth har vært konsernsjef i Nordic Choice siden 2006. Vis mer byoutline Skjalg Bøhmer Vold / E24

– I forrige runde var det en kamp for å redusere tapene. Da gjør man alt man kan gjøre selv, søker støtte fra myndighetene og forhandler med gårdeierne for å få utsettelse og nedsettelse av leie. Det var også tøffe tak med permitteringer, oppsigelser og andre endringer i arbeidsstyrken.

Det sier Torgeir Silseth, konsernsjef i Nordic Choice, til E24.

– Dette har vært en dramatikk uten sidestykke som ingen kunne sett for seg. Men nå ser vi lys i tunnelen, og vi har finanser til å stå igjennom det.

E24 snakker med Silseth i forbindelse med åpningen av Choice-hotellet Ramsalt i Bodø.

Hotellkonsernet har lagt bak seg et fryktelig år: To milliarder i tap og et omsetningsfall på over fem milliarder ble fasiten i 2020. 2021 startet ikke bedre, med nye runder med nedstenginger. Resultatet for i år vil med andre ord også bli preget av koronapandemien. Men Choice-konsernet våger nå å håpe at det kan komme opp på samme nivå som rekordåret 2019 igjen.

– Jeg vil tenke meg at vi kommer til å begynne å se den samme inntjeningen som i 2019 i slutten av 2023. Men vi tror også at 2022 vil bli et år der vi skal gå i pluss, sier Silseth.

Lever på DNBs og statens nåde

Gjennom pandemien har Nordic Choice vært blant de selskapene som har mottatt mest koronastøtte gjennom regjeringens kompensasjonsordning. I kompensasjon for tapt omsetning gjennom 2020 har morskonsernet Strawberry Group mottatt 327 millioner kroner fra norske skattebetalere. Det viser lister over hvem som har fått støtte, som Skatteetaten og Brønnøysundregistrene publiserer.

Petter Stordalen. Her under åpningen av Villa Copenhagen juni 2020. Vis mer byoutline Siv Dolmen / E24

DNB er Stordalens hovedbank, og Nordic Choice har gjennom pandemien vært avhengig av bankens hjelp for å holde seg flytende. I 2020 ga banken hotellkonsernet livreddende førstehjelp i form av et lån, og tidligere i år tok DNB opp pant i hotellselskapene til Nordic Choice for totalt 5,25 milliarder kroner.

– Vi er finansiert for å stå igjennom dette, og det er vi trygge på, sier Silseth.

– DNB vil at vi skal gjøre de rette tingene. Vi orienterer dem om hva vi gjør, og vi har et tillitsbasert forhold.

Gjelden vil også være noe av det første Nordic Choice blir nødt til å håndtere når pengene begynner å rulle inn igjen, forhåpentlig allerede neste år.

– Vi skal få maskineriet i gang igjen, betale ned gjeld og satse på våre ansatte.

Nordic Choice åpnet denne uken hotellet Ramsalt i Bodø. Både Petter Stordalen og administrerende direktør Torgeir Silseth var til stede. Vis mer byoutline Skjalg Bøhmer Vold / E24

Forhandler med gårdeierne

Nordic Choice leier mange av hotellene fra gårdeiere. Konsernet har fra starten av pandemien gått i forhandlinger med dem for å få gårdeierne til å ta en større del av kostnadene.

– I pandemien har jo gårdeiere og huseiere kommet bedre ut av det enn vi som leier, både hotell og restaurant. Det er en diskusjon, men man har jo inngått leieavtaler som åpenbart ikke tåler en pandemi. Det gjør nok at ting vil endre seg på det området fremover, sier Silseth.

– Det vil måtte bli mer balanse der gårdeierne ved neste korsvei i en så dramatisk og uforutsett hendelse må ta en større del av nedsiden.

– Er dere i gang med å forhandle om dette?

– Ja.

Silseth opplyser at Choice har rundt 150 leiekontrakter i Norden. Han sier at konsernet er i forhandlinger om nær samtlige av disse kontraktene, og at andre i bransjen er det samme.

– Det oppleves som urimelig å betale full leie når næringsgrunnlaget er borte.