Krise for kleskjedene: Dressmann med laveste omsetning siden 2008

Nordmenn brukte mye penger på ting i 2020, men ikke på klær. Klesbransjens så tre milliarder av omsetningen forsvinne i fjor.

UNDER MILLIARDEN: Det ble et grusomt år for kleskjedene. Dressmann svekket seg dobbelt så mye som snittet blant de største kjedene. For første gang siden 2008 bikket omsetningen under én milliard kroner. Vis mer byoutline Terje Bendiksby, NTB

– Det har vært forferdelig for mange, sier Bror Stende, bransjedirektør for faghandel i Virke, om fjoråret for dem som selger klær.

Tall fra Virke viser at klesbransjen solgte tekstiler for 10,2 prosent mindre i 2020 sammenlignet med 2019.

Det tilsvarer et omsetningsfall på tre milliarder til 26,9 milliarder kroner totalt, og er det laveste siden 2006.

– Næringen sitter jo i spenning hver gang det kommer noe nytt fra regjeringen, og er livredde for å få nye begrensninger som gjør at man må stenge, sier Stende.

Tungt for Varner

Klesgiganten Varner, som står bak kjeder som Cubus, Dressmann og Bik Bok, så omsetningen falle med 685 millioner kroner for de største kjedene.

Konsernet har det siste året stengt en rekke butikker, spesielt utenfor Norge, og trukket seg helt ut av markeder som Tyskland og Østerrike.

At mange bryllup, begravelser og julebord uteble i fjor fikk Dressmann kjenne på, som hadde et omsetningsfall som var dobbelt så høyt som bransjen – en svekkelse på 21 prosent til totalt 943 millioner kroner.

Det er første gang siden 2008 at Dressmann omsetter for under milliarden.

Varners største kjede, Cubus, så omsetningen dale med 216 millioner kroner fra 2019 til 2020.

Virkes tall viser kun den norske virksomheten, men til Finansavisen sa Marius Varner i fjor sommer at hele konsernet ville få et «elendig år» i 2020 med anslått omsetningsnedgang på to milliarder.

– Vi er avhengig av anledninger for at folk skal handle klær. Det må være fester, brylluper og jobb, men når alt stopper opp, og vi er Nordens største på salg av dresser, så rammer det oss. Folk trenger ikke klær. De pynter seg ikke, men skal ut i naturen, og der er ikke vi, sa Varner til avisen.

Varner har så langt ikke besvart E24s henvendelser.

Fjerde året på rad med svekkelse

Men det er ikke første året klesbransjen møter motstand, og selv om 2020 viser en langt svakere utvikling enn tidligere år, er det fjerde året på rad med omsetningsnedgang.

Stende i Virke sier de kjedene som hadde en velutviklet nettbutikk da krisen brøt ut har kunne bøte litt på fallet, men langt ifra nok.

– Butikkene sitter igjen med haugevis av varer de aldri fikk solgt.

– Hvor mye av omsetningsfallet skyldes coronakrisen, og hvor mye er den underliggende trenden?

– Det er vanskelig å si, men når man ser at 80 prosent av omsetningen forsvant i mars i fjor, så er det ingen tvil om at coronakrisen sto for mye av fallet.

De fleste av de store kjedene holdt stengt fem uker i mars og april 2020.

INGEN LYS I ENDEN AV TUNNELEN: Bror Stende, bransjedirektør for faghandel i Virke, mener 2021 vil bli nok et begredelig år for klesbransjen. Vis mer byoutline Heiko Junge / NTB scanpix

Til tross for et vanskelig år, har de 25 største kjedene som til sammen har 1772 utsalgssteder i Norge, bare lagt ned 39 butikker gjennom 2020.

Stende mener flere butikker skal bort, og at noen av forbruksendringene under pandemien vil forbli varige.

Grusom start på 2021

Men med sterk nedstenging også i år, har de dystre tidene fortsatt for dem som selger klær, og det i en sesong hvor bransjen vanligvis tjener gode penger.

– Ja, det har vært en elendig start i en sesong hvor mange tunge varer skal gi inntekt. Det er forskjell på å selge boblejakker til 6.000 kroner og T-skjorter til 299 kroner, sier Stende.

SSBs detaljomsetningsindeks viser 27 prosent nedgang i januar, og Virke mener februar vil vise lignende tall.

– Det må bli et dårlig år, sier Stende som sier det er for sent å ta igjen det tapte.

Stende mener de som eier butikklokalene, gårdeierne, må rekke ut en hånd til en bransjen i krise.

– Husleie må betales selv om de ansatte må holde seg hjemme. Her må gårdeierne ta sin del av regningen. Når myndighetene stenger ned, kan ikke leietagerne betale full husleie.