Haver-partnerne deler 38 millioner kroner

Haver Advokatfirma i Stavanger kom seg gjennom pandemiåret med tidenes beste resultat. De 13 partnerne sitter igjen med litt over tre millioner kroner hver.

Advokat og partner i Haver, Johan Helgø, er gift med tidligere Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø. Hun er i dag investeringsdirektør i Camar AS. Vis mer byoutline Finn E. Våga

2020 ble tidenes beste resultat for Haver Advokatfirma AS. Forretningsadvokatene kunne bokføre inntekter på 67 millioner kroner, og selskapet fikk et resultat før skatt på 24,1 millioner kroner. Det er en 26 prosent økning målt mot 2019.

– Ja, vi er fornøyd med det økonomiske resultatet, sier daglig leder Toralf Haver til Aftenbladet/E24. - Også for oss har det jo vært et meget spesielt år, men dyktige medarbeidere og hardt arbeid har gitt en tilfredsstillende resultat.

Daglig leder Toralf Haver er fornøyd med det økonomiske resultatet for 2020. Vis mer byoutline Jeanette Larsen

Eierne, altså de 13 partnerne, mottar arbeidsgodtgjørelser og deler selskapets overskudd mellom seg. Totalt ble dette ca 38 millioner kroner i 2020. (Første halvår var det 12 partnere i selskapet).

Advokatfirmaet, som har vokst jevnt og trutt de siste årene og som nå teller rundt 40 ansatte totalt, er Stavangers desidert største lokalt eide advokatfirma.

Vil eie seg selv

– Vi har ingen planer om å slå oss sammen med et av de store, nasjonale advokatfirmaene. Det er flere år siden vi bestemte oss for lokalt eierskap, og vi mener ettertiden har vist at avgjørelsen var riktig, sier Toralf Haver.

Advokatfirmaet har en historie helt tilbake til 1908. Det har i dag 34 advokater på lønningslisten, inkludert de 13 partnerne. Syv av advokatene holder til på Bryne-kontoret.

Profilert sak

Firmaet representerte Ikea i rettssaken om butikkens parkeringsplasser som må ofres for den nye Sykkelstamveien på Forus. Ikea tapte i Jæren tingrett i september, men saken er anket og den skal snart opp for Gulating lagmannsrett.

En annen profilert sak er den mye omtalte og omstridte turstien på Gausel. Det var Haver-advokat Endre Skjørestad som representerte de sju grunneierne som til slutt inngikk et forlik med Stavanger kommune om turstien. Det skjedde i oktober i fjor.

Advokat Endre Skjørestad (til høyre) er en av partnerne i Haver. Her i samtale med grunneier Odd M. Skjæveland som måtte flytte fra småbruket sitt i Granlia ved Vagleskogen for å gi plass til den nye fylkesveien. Vis mer byoutline Fredrik Refvem

Til daglig skjer det meste av arbeidsinnsatsen til Haver-advokatene på kontorer, ikke i rettssalen.

– Eller på hjemmekontorene, som også vi har brukt svært mye det siste året, sier Toralf Haver. - For nøyaktig et år siden var vi som alle andre bekymret for driften. Men det viste seg at det var stort behov for juridisk bistand også under pandemien.

Regnskapstallene viser at inntektene til Haver økte med seks prosent i 2020, til 67 millioner kroner. Resultat før skatt er på 24,1 millioner kroner, og dermed er marginen på 35 prosent.

Selskapet hadde over 14 millioner kroner på konto ved årsskiftet, og det finnes ingen langsiktig gjeld. Egenkapitalen økte med nesten fem millioner kroner i 2020, til 27,8 millioner.

Partnerne Dette er partnerne, altså aksjeeierne, i Haver Advokatfirma AS: Endre Skjørestad Carl Aasland Jerstad Finn Eide (ble partner i august 2020) Magnus Jonsbråten Toralf Haver Ellen Cecilie Mostad Sindre Oftedal Sven Anders Stigen Drangsholt Kjersti Lunde Elisabeth Nygård Bjarne Bekkeheien Johan Helgø Christer Bjørnevik Vis mer vg-expand-down

