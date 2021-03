Lufthansa med rekordunderskudd

Det tyske flyselskapet Lufthansa fikk et underskudd på 68,7 milliarder kroner i fjor, til tross for nærmere 100 milliarder kroner i krisehjelp fra myndighetene.

Lufthansa måtte sette en stor del av sine fly på bakken i koronaårets 2020. Vis mer byoutline Morten Holm / NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Lufthansa la torsdag fram årsresultatet for koronaåret 2020, da de i likhet med alle andre flyselskap måtte sette en stor del av sin flypark på bakken.

36,4 millioner passasjerer fløy med Lufthansa i fjor, og det var 75 prosent færre enn året før.

Framtidsutsiktene er heller ikke lyse, medgir Lufthansa, som spår at de først rundt 2025 vil komme opp på 90 prosent av den trafikken selskapet hadde i 2019.

– 2020 var et av de mest utfordrende årene i Lufthansas historie. Vi vil aldri flemme det, skriver Lufthansa-sjef Carsten Spohr i rapporten.

I slutten av januar opplyste han at selskapet «bare» taper én million euro hver andre time.

Det tilsvarer fem millioner kroner hver eneste time.

I intervjuet med Eurocontrol understreket likevel toppsjefen at det var en «betydelig forbedring», til tross for at tapet fortsatt er høyt. Ifølge Bloomberg har flyselskapet halvert tapet fra den verste perioden de har hatt under pandemien.

Gigantstøtte fra Tyskland

I fjor fikk Lufthansa 92 milliarder kroner fra tyske myndigheter for å komme seg gjennom krisen. Dette sikret den tyske stat 20 prosent av eierskapet i konsernet.

Så langt har selskapet brukt rundt 30 milliarder kroner av krisestøtten.

Lufthansa medgir at framtidsutsiktene ikke er lyse, men håper i inneværende år å komme opp i 40–50 prosent av avgangene det hadde før pandemien.

Rundt 2025 håper Lufthansa å ha 90 prosent av den trafikken selskapet hadde i 2019.

Publisert: Publisert: 4. mars 2021 07:18 Oppdatert: 4. mars 2021 08:02