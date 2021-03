Siv Dolmen/E24 Påsketrøbbel for skistedene Påsken skulle sørge for at hotellene på skidestinasjonene tok igjen litt av det tapte. Men de siste ukene har avbestillingene rent inn og flere har bestemt seg for å stenge dørene når høytiden er over.

Den andre påsken i coronapandemien står for døren. Mens fjoråret brakte med seg reisefraråding og hytteforbud, er det i år forskjeller på anbefalingene for ulike fylker, i tillegg til strenge nasjonale råd.

Det er ikke hytteforbud, men unødvendige innenlandsreiser frarådes. Det samme gjør hotellopphold for dem som reiser fra områder med høyt smittetrykk.

Omtrent to timer utenfor Oslo ligger Norefjell i Krødsherad kommune i Viken fylke. Der ble det innført tiltaksnivå A, det høyeste nivået, 16. Mars.

For hotellet Norefjell ski og spa betyr det en påske uten spa, men med ski, forhåpentligvis sol, kvikk lunsj og appelsin, forteller hotellsjef Sjur Aalvik.

– Vi har måttet gjort store grep frem mot påske, sier han.

Hotellsjef Sjur Aalvik ikledd munnbind bak resepsjonsdisken på Norefjell ski og spa.

– Kommer ikke til å tjene penger på påsken

Ved inngangen til hotellet møter gjestene håndsprit og et skilt som opplyser om at man må bruke munnbind. Når E24 besøker hotellet er det noen få gjester som går i lobbyen. Ifølge Aalvik gikk de fra fullbooket til omtrent 60 prosent belegg helgen før palmesøndag.

Tiltaksnivået gjør at de må stenge spa og velværeavdelingen for alt bortsett fra én-til-én-behandlinger.

Dette er tiltaksnivå A Her er noen av tiltakene som kommer med tiltaksnivå A: Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.

Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne og unge (med ett unntak, se under). Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Det blir tillatt med utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltagerne kommer fra samme kommune. Det anbefales at aktivitetene foregår på en slik måte at man kan holde minst to meters avstand mellom deltagerne.

Påbud om hjemmekontor for alle som kan.

Alle butikker og varehus skal være stengt, med noen unntak, deriblant matbutikker, apoteker, Vinmonopolet og bensinstasjoner.

Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.

Serveringssteder stengt, men det er tillatt med take away.

Skjenkestopp.

Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.

Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende skal være stengt. I tillegg er det en rekke anbefalinger, deriblant: Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem, med unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand. Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner.

Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer. Unntatt er mennesker i egen husstand, og mennesker nevnt i kulepunktet ovenfor.

Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.

Bosatte i kommunen anbefales ikke å dra til åpne kjøpesentre eller varehus i nabokommuner.

Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk Alle kommunene kan innføre strenge råd og regler basert på lokale smittesituasjoner. Det er derfor viktig å følge med på hva som gjelder i egen kommune. Vis mer vg-expand-down

Restauranten hvor de har hatt frokostbuffé eller tallerkenservering, er nå kun åpent for takeaway. Det samme gjelder middagen. De kan ikke servere alkohol. Det er vanligvis spa, velvære og servering de tjener mest penger på i påskedagene.

– Vi kommer ikke til å tjene penger på påsken i år, for å si det sånn, sier Aalvik.

Påskeinntektene er viktige, fordi det er dem hotellet lever på utover våren og sommeren, men det får de ikke muligheten til i år, forklarer Aalvik. Høytiden er vanligvis et lyspunkt, men i år er omtrent 40 ansatte permitterte.

– Det er rett og slett kjempekjipt. Det er tungt.

De holder åpent for gjestene som har bestilt rom og frokost, men etter påske ser det mørkt ut.

– Det kommer til å bli tøft, og vi har vel konkludert med at vi er nødt til å stenge hotellet en eller annen gang i midten av april og kommer til å holde stengt til skoleferien kommer i gang, sier han.

Bigeskjefter mest påvirket

Omtrent tre kilometer nedenfor hotellet ligger Skistua i skianlegget. Det brune huset omtrent midt i bakken rommer vanligvis serveringssted til 350 gjester, skishop og skiutleie.

Etter at nivå A ble innført i midten av mars, er bygget stengt, og denne morgenen jobber ansvarlig for Skistua Ellen Arnesen og hennes ansatte med å legge til rette for kiosk utenfor bygget.

– Jeg hadde nok regnet med at det kom til å bli strengere. Men at vi måtte stenge all inneaktivitet, det var vi ikke forberedt på, sier Arnesen.

Ellen Arnesen, ansvarlig for Skistua i alpinanlegget på Norefjell, bak vinduet hvor de nå har skiutleie i skibakken på Norefjell. Vis mer byoutline Siv Dolmen/E24

Det suser skikjørere forbi med ujevne mellomrom. Heisen drives etter smittevernveilederen for alpinanlegg og har ikke blitt direkte påvirket av de nye tiltakene.

– Vi har begynt å kjøre med ekstra folk med gule vester som passer på, som hjelper å holde orden i køer, i tillegg til heisføreren som tilser at det er i orden, forklarer Lars Moen, driftsleder for heis og skivakter.

Lars Moen, driftsleder for heis og skivakter på Norefjell, har ekstra vakter til å passe på køer. Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen/E24

Det er bigeskjeftene som er mest påvirket, ifølge Arnesen. Skiutleien er nå digital med henting i et vindu på nedsiden av bygget. Ved siden av det vinduet er det to store vinduer som viser hva man kan få kjøpe i skishopen.

Helgen før påske blir generalprøven for om løsningene de har funnet fungerer. Klarer de å håndtere antallet mennesker som kommer? Det viktigste for Arnesen er sikkerheten til gjestene.

byoutline Foto: Siv Dolmen

– Det ble et sjokk

Omtrent tre timer i en annen retning fra Oslo ligger Trysil, i Innlandet fylke. Der møter de påsken med færre smitteverntiltak enn i Viken.

Det er håndsprit i hotellobbyen til Radisson Blu Resort nederst i alpinbakken, og på gulvet er det klistremerker som minner gjestene på å holde avstand. Det er også påbud med munnbind på offentlige steder, og kun tillatt med fem gjester hjemme eller på hyttene.

To uker før skjærtorsdag var administrerende direktør Maria Åhgren positiv. Hun trodde at hun kom til å tape omtrent 50 prosent sammenlignet med et normalår på hotellene i Trysil.

Så holdt helseminister Bent Høie pressekonferanse på tirsdag denne uken. Åhgren og de andre avdelingslederne fulgte med, og holdt kontakten på en chat. Da beskjeden om nasjonalt skjenkestopp kom, skrev én bare «oh my god».

– Det ble et sjokk virkelig

Mindre enn en uke før påske snudde det for hotellet. De måtte stenge bassenget, bowlingen og treningsrommet, og skjenking av alkohol ble forbudt.

– Det var da alle våre avdelingsledere forsto at dette ble ikke en påske som vi hadde sett frem imot, forteller hun.

Disse nasjonale tiltakene ble innført ved midnatt torsdag. Det blir forbudt med skjenking av alkohol over hele landet.

Det blir forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak av profesjonelle toppidrettsutøvere.

Treningssentre stenges, men kan ha åpent for innbyggerne i kommunen, for rehabilitering, individuell trening og behandling. Svømmehaller skal stenges, men kan ha åpent for blant annet barn på svømmetrening og personer som trenger bassenget til rehabilitering.

Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud blir stengt.

Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig.

Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser, må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell og kan ikke teste seg ut på dag nummer tre som i dag.

Regjeringen anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes, gjelder disse reglene:

Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.

Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.

Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.

Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser. Vis mer vg-expand-down

Etter det fikk de avbestillinger for 1 million kroner.

– Det blir jo ikke samme følelse, du drar med glede og bor på hotell og nyter fasilitetene. Når de ikke er åpne blir det ikke en fordel å bo på hotell, sier hun.

Maria Åhgren, general manager på Radisson Blu Resort og Radisson Blu Mountain resort & recidenses, forventer en annerledes påske på hotellene i Trysil. Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen/E24

De 30 ansatte hun har tatt tilbake fra permisjon, får jobbe i påsken. Maten og alkoholen de har bestilt inn, får de ikke endret. Det er kostnader Åhgren ikke får påvirket når beskjeden kommer så nærme påsken.

– Vi hadde sett frem imot påsken, at vi skulle ta igjen litt av det tapte. Det gjør vi ikke, konkluderer hun.

For Åhgren og hennes ansatte er nå det viktigste å ta godt vare på gjestene som kommer.

11. april stenger hun hotellet, sesongarbeiderne sies opp før kontrakten utløper og fastansatte permitteres.

forrige





fullskjerm neste 1 av 2 byoutline Foto: Siv Dolmen

Stengte hotell på Gol

De to vinterhotellene er ikke de eneste som sliter som følge av tiltakene. På Gol har flere hoteller valgt å stenge dørene før påsken.

Det som så ut til å bli et løft for flere påskekommuner, ble snudd til store avbestillinger. Det mener Virke Reiseliv vil få enorme konsekvenser.

Flere steder i landet reagerer utelivsaktører på den nasjonale skjenkestoppen.

De ulike vinterdestinasjonene har ulike regler. Alle har de nasjonale reglene, i tillegg kommer lokale tiltak.

For dem som skal på Beitostølen i Øystre Slidre kommune ber kommunen blant annet om at man helst handler i hjemkommunen, følger hjemkommunens smittevernregler, om de er strengere, og munnbind påbud blant annet i butikker, på restauranter og kjøpesentre.

I Oppdal stengte kommunen ned for å hindre ytterligere spredning av den britiske mutanten forrige uke. Ifølge VGs coronaspesial har de nå kun de nasjonale tiltakene som skjenkeforbud og stengte svømmehaller og underholdningstilbud.

Kjøpt egen politipatrulje

I årene uten pandemi anslår Gudrun Sanaker Lohne, daglig leder i Destination Trysil, at bygda går fra 6.600 fastboende til å bli mer enn 60.000 i påskeuken. Da kommer både turister fra inn- og utland, hytteeiere og utflyttede tryslinger, forklarer hun.

– Kanskje vi blir halvparten eller noe i år, sier hun, eller kanskje enda færre legger hun til.

Gudrun Sanaker Lohne, daglig leder i Destination Trysil, beskriver det som drømmeforhold på Trysil to uker før skjærtorsdag. Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen/E24

Denne dagen skinner solen fra blå himmel, og det er mye snø på skidestinasjonen, Lohne beskriver det som drømmeforhold i skibakken.

Det er tradisjoner knyttet til å være sosiale «i grop» i alpinbakken, folk samles og det er ofte med litt alkohol i ryggsekken. Slik blir det ikke i år, forklarer Helge Bonden, daglig leder i Skistar Trysil.

– Vi har faktisk kjøpt en egen politipatrulje med scooter som skal patruljere i skiområdet, og det vi er mest opptatt av da er å være veldig restriktive og tydelige på at vi har nulltoleranse for alkohol i skiområdet, sier han.

Helge Bonden, daglig leder i Skistar Trysil, har blitt vant til smitteverntiltak i alpinanlegget den siste sesongen. Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen

I tillegg har de forsterket sin egen bemanning og har også et vekterselskap som skal passe på. De ubemannede varmestuene blir stengt i påsken, men ellers så får folk sitte inne og spise på restaurantene som har servering i området rundt bakken og skiheisene.

Bonden sier de har blitt vant til å forholde seg til smitteverntiltak denne sesongen, derfor ser de frem mot påsken. De er godt forberedt, og han mener de har gode rutiner på plass før høytiden.

– Vi kan komme oss gjennom påsken på en bra måte, sier han.

