FT: Manchester United sikrer avtale verdt 2,8 milliarder

Den nye sponsoravtalen kommer godt med for klubben, som er hardt rammet av pandemien.

Logoplass på fotballskjorten til store europeiske lag koster hundrevis av millioner i året. Vis mer byoutline Dave Thompson / PA Wire

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Manchester United har inngått en femårig drakt-sponsoravtale med det tyske programvareselskapet Teamviewer.

Klubben kunngjorde avtalen fredag, men oppga ingen beløp. Ifølge flere medier, inkludert Financial Times og The Guardian, skal imidlertid den femårige kontrakten ha en verdi på totalt 275 millioner euro. Det tilsvarer like under 2,8 milliarder kroner etter dagens kurs.

Chevrolet-navnet forsvinner dermed fra de røde skjortene. Avtalen med den amerikanske bilprodusenten var ifølge FT verdt omkring 4,8 milliarder for totalt syv år.

Pandemien har stengt tilskuerne ute, og fører til manglende billettinntekter for klubbene. Det har gjort sponsoravtalene desto viktigere.

I fjor mistet klubben omkring 1,4 milliarder i inntekter, sammenlignet med året i forveien.

Teamviewer opplyste samtidig at avtalen ville føre til et betydelig hopp i markedsføringsutgifter, og selskaper har nå nedjustert forventningene til årets resultat. Teamviewer-aksjen falt 12,4 prosent på Frankfurt-børsen fredag.

