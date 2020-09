2019 var et gullår for TV 2. 2020 kan bli utfordrende.

Korona rammer TV 2s annonseinntekter. – Vi har hatt enkelte måneder med negativt resultat, sier Sarah Willand i TV 2.

– Vi vil nok se et inntektsfall i 2020, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand, om hvordan korona rammer TV 2. Vis mer byoutline Eivind Senneset (arkiv)

Publisert: Oppdatert: 22. september 2020 10:51 , Publisert: 22. september 2020 10:20

Norges nest største tv-kanal var god butikk i 2019. Årsresultatet før skatt er doblet og den totale omsetningen steg til rekordhøye 4,8 milliarder i 2019.

– Det er flere årsaker til det. Først og fremst at vi har mange flinke folk i TV 2. Annonsemarkedet gikk bedre enn det mange forventet, og vi klarte å øke inntektene fra distribusjon og TV 2 Sumo, sier Sarah Willand, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2 til BT/E24.

Stor vekst i brukerbetaling

Av de tre inntektskildene annonse, distribusjon og brukerbetaling er det sistnevnte som har hatt størst vekst. Strømmetjenesten TV 2 Sumo passerte 500.000 betalende brukere denne uken.

– Brukerinntektene fra TV 2 Sumo har hatt en kraftig vekst, men reklame er fortsatt den største inntektskilden. Det er fortsatt veldig mange som ønsker å annonsere på lineær-tv, det treffer mange og gir god effekt, forsikrer Willand.

Hun ønsker ikke å gå inn på tallene for distribusjon og brukerbetaling, men i regnskapet kommer det frem at om lag 44 prosent av inntektene kommer fra reklame.

Administrerende direktør Olav T. Sandnes kan også være fornøyd med de gode tallene. Han mottar for første gang maksimal bonusutbetaling og får en samlet årslønn på 4,5 millioner kroner.

Bonusordningen inneholder en rekke mål, blant annet lønnsomhet, vekst og medarbeidertilfredshet, skriver styreleder i TV 2 Hans J. Carstensen til BT/E24

– Målene er knyttet til at TV 2 skal være en sunn virksomhet på både kort og langt sikt, skriver han.

Forventer flere måneder med negativt resultat

Selv om fjoråret ble et gullår for tv-kanalen, har også TV 2 blitt hardt rammet av koronakrisen.

Sarah Willand venter at det vil vises i regnskapene for 2020.

– Vi opplevde et dramatisk fall i reklameinntekter gjennom nedstengningen før sommeren, og vil nok se et inntektsfall i 2020. Vi var godt rustet økonomisk til å håndtere krisen, men i år har vi hatt enkelte måneder med negativt resultat, sier Willand.

Til tross for inntektsfall står TV 2 støtt i korona-stormen, mener hun, etter flere år med kostnadskontroll.

Blant annet unngikk mediehuset å permittere eller gå inn i nedbemanningsprosesser i løpet av krisen.

– Det at vi er lønnsomme har gjort oss i stand til å tåle en støyt. Vi har ikke blitt presset til å ta kortsiktige grep som vi vil angre på senere. Nå får vi igjen for at vi har jobbet godt med kostnadskontroll og gjort oss mindre avhengig av reklamemarkedet ved å finne nye inntektsstrømmer, sier hun.

Mister viktige fotballrettigheter

Etter ti år med fotballkamper i Premier League, tapte TV 2 konkurransen om nye sesonger i februar i år. Fra 2022/23-sesongen er det Viasat og TV 3 som skal sende kampene i Norge.

– Vår filosofi har alltid vært at vi forvalter rettigheter som best vi kan mens vi har dem til låns. Samtidig som vi slåss for å få rettigheter til TV 2, er vi fullt klar over at vi kan tape dem senere, sier Willand.

Hun trekker frem at kanalen fortsatt har rettigheter på norsk fotball, EM i fotball og Champions League.

– Sport er og blir viktig for oss, og vi kommer til å ha en bred portefølje av sport også fremover, sier hun.

Medietilsynet vil kutte i kompensasjon

TV 2 fikk i 2018 på plass en avtale med regjeringen som ga kanalen oppdraget som allmennkringkaster.

Ifølge Sarah Willand viser resultatet fra det første året at TV 2 leverte på avtalen når det kommer til det redaksjonelle og økonomiske regnskapet. Hun sier selskapet har styrket satsingen på undersøkende journalistikk, og økt antall medarbeidere i redaksjonen.

I september 2018 signerte administrerende direktør i TV 2 Olav T. Sandnes avtalen om allmennkringkasting sammen med daværende kulturminister Trine Skei Grande. Vis mer byoutline Tuva Åserud (arkiv)

På avtalepunktet som handler om at mer enn halvparten av de redaksjonelt ansatte skal jobbe ved kontoret i Bergen, har Medietilsynet bemerket at TV 2 ikke oppfylte kravet og varslet kutt i kompensasjonen.

TV 2 mente i utgangspunktet at lokalkontorene skulle regnes som en del av bergenskontoret, men da departementet endret dette punktet rett før signering, var ikke selskapet i stand til å snu seg rundt på så kort tid, forteller Willand.

– Før avtalen ble signert hadde vi to valg, enten utsette avtalen ett år, eller rette opp avvikene underveis, sier Willand.

Kanalen valgte det siste.

BT/E2 har vært i kontakt med Medietilsynet som på nåværende tidspunkt ikke kan si noe om hvor stort kuttet blir.