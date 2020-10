Hurtigruten vurderer å selge eiendommer på Svalbard

Mens to tredjedeler av de ansatte er permittert og 100 millioner i omsetning er borte, vurderer Hurtigruten å selge sine hotelleiendommer på Svalbard.

VURDERER SALG: Hardt prøvede Hurtigruten vil lufte interessen for sine hotelleiendommer på Svalbard. Vis mer byoutline GERAULT Gregory / hemis.fr / hemis.fr

Publisert: Oppdatert: 13. oktober 2020 11:28 , Publisert: 13. oktober 2020 11:06

– I utgangspunktet var vi ikke interessert i å selge. Men når vi ser hvem som har tatt kontakt i det siste, fant vi ut av vi måtte kartlegge dette alternativet nøyere, sier Per Brochmann, adm. direktør i Hurtigruten Svalbard.

Hurtigruten melder i en børsmelding tirsdag at det har innledet en prosess for å «vurdere strategiske alternativer» for sin eiendomsportefølje på Svalbard.

Det er kun eiendommene som vurderes solgt. Hurtigruten vil fortsatt stå for driften av hotellene og den øvrige reiselivsvirksomheten.

– Vi har mottatt betydelig interesse både fra norske og utenlandske aktører for våre eiendommer på Svalbard. Flere av disse vurderes som potensielt gode partnere på lang sikt, i arbeidet med å videreutvikle og styrke Svalbard som turistdestinasjon, sier Brochmann.

NY SJEF: Per Brochmann er adm. direktør i Hurtigruten Svalbard. Vis mer byoutline Hurtigruten

Omfattende permitteringer

I tillegg til å seile turister fra hele verden til Svalbard, eier og drifter Hurtigruten en betydelig hotell-, handels- og ekskursjonsvirksomhet på øya.

Denne virksomheten drives gjennom det heleide datterselskapet Hurtigruten Svalbard, og inkluderer tre hoteller med nær 300 rom og 200 ansatte. Omsetning i et normalår ligger rundt 300 millioner kroner, og selskapet genererte et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 52 millioner i 2019.

I etterkant har coronakrisen rammet driften knallhardt, og for øyeblikket er to tredjedeler av de ansatte permittert. Ved utgangen av september var årets omsetning ned 100 millioner sammenlignet med fjoråret.

Av de nærmere 90 millionene som Hurtigruten-konsernet har fått utbetalt i coronastøtte fra norske myndigheter så langt, har 2,5 millioner tilfalt virksomheten på Svalbard.

– Det fremstår ikke som verdens beste tidspunkt for å selge eiendeler knyttet til reiseliv?

– Det er tøffe tider, ingen tvil om det. Men verden vil ikke se slik ut for alltid. Jeg leste nylig at norske bankkonti har økt i løpet av coronakrisen. Vi er et reiselystent folk, og når samfunnet åpner for fullt igjen tror det jeg det vil bli som en demning som brister for turistnæringen, sier Brochmann.

Sliter på flere fronter

Som de fleste reiselivsvirksomheter er Hurtigruten inne i en krevende tid, med omsetningssvikt, kanselleringer og permitteringer. Rederiet har også fått knallhard kritikk av Sjøfartsdirektoratet for svak håndtering av et coronautbrudd om bord på ekspedisjonsskipet Roald Amundsen i juli.

Ved utgangen av andre kvartal hadde selskapet nær 13 milliarder kroner i gjeld, og negativ egenkapital på 180 millioner kroner.

Les også Hurtigruten-datter får corona-kompensasjon

Hurtigruten tok i juni opp et lån på 1,1 milliarder kroner for å sikre penger til driften, til en rente på hele 11 prosent. Dette, i kombinasjon med forventet statsstøtte, gjorde at likviditetsbeholdningen var på 1,7 milliarder kroner ved inngangen til andre halvår 2020.

På det tidspunktet var bokført verdi av eiendomsmassen på Svalbard 241 millioner kroner.

– Tvinger salgsprosessen på Svalbard seg frem som følge av at dere må styrke balansen?

– Det kan jeg avkrefte. Salget av eiendomsmassen på Svalbard er noe som ble vurdert allerede før coronakrisen. Jeg har vært i denne jobben i fire uker, og jeg oppfatter at dette er noe som har ligget der som et case og ventet på at jeg skulle komme om bord, sier Brochmann, som ble hentet fra stillingen som adm. direktør for Coop Helgeland.

KAN BLI SOLGT: Hurtigruten Svalbard råder over en portefølje på tre hoteller. Det største er Radisson Blu Spitsbergen, med 128 rom. Vis mer byoutline Lise Åserud / NTB

Ifølge Brochmann leter man etter en kjøper som deler Hurtigrutens verdigrunnlag med tanke på klima, miljø og alternative energikilder. En mulig interessent kan være statseide Store Norske, som har drevet kullgruver på øya i over 100 år.

Kullvirksomheten er i ferd med å avvikles på grunn av manglende lønnsomhet, og Store Norske har definert eiendom og reiseliv som to av fem strategiske viktige satsingsområder fremover.

– Jeg kan ikke kommentere hvem som har vist interesse så langt, sier Brochmann.

Kan bli kontroversielt

Han viser til at styret i Hurtigruten Svalbard vil være opptatt av å finne en partner, ikke bare en eiendomsinvestor.

– Vi vurderer også å åpne for at en kjøper kan komme inn på driftssiden med en minoritetsandel, men Hurtigruten vil fortsatt sitte med kontroll over produktutviklingen, sier Brochmann.

I Hurtigrutens børsmelding heter det at prosessen som er innledet kan ende både med og uten en transaksjon. Reiselivskonsernet har engasjert meglerhuset Carnegie som rådgiver.

Norges svalbardpolitikk og hevdelse av norsk suverenitet gjør at Hurtigrutens eiendomssalg raskt vil vekke Stortingets oppmerksomhet.

For fem år siden ønsket angivelig kinesiske interesser å kjøpe den største private eiendommen på Svalbard. Da grep staten inn og kjøpte eiendommen for 300 millioner kroner.

Les også NRK: Staten kjøper Svalbard-eiendom for 300 millioner

– Vi er klar over de politiske signalene som foreligger, og det er klart vi lytter til de, sier Brochmann.

Her kan du lese mer om Hurtigruten Svalbard Reiseliv Aksjelive