Får kritikk i rapport om USA-smell: For lite kontroll

Fredag legger Equinor frem granskning om Equinors USA-virksomhet, og tapene på 200 milliarder kroner.

Equinors styreleder Jon Erik Reinhardsen (t.h) og selskapets konsernsjef Eldar Sætre på vei til et møte i Olje- og energidepartementet i mai. Vis mer byoutline Terje Pedersen

Publisert: Oppdatert: 9. oktober 2020 10:51 , Publisert: 9. oktober 2020 10:34

Saken oppdateres.

Styret i Equinor ga i juni et utvalg i oppgave å gå gjennom selskapets USA-virksomhet, etter DNs avsløring om at selskapet har tapt 200 milliarder kroner i landet de siste 20 årene.

Fredag formiddag legger utvalget ledet av statsautorisert revisor Eli Moe-Helgesen fra PwC frem rapporten på en pressekonferanse.

– Vi har pekt på klare svakheter og mangler ved internkontrollen tilbake i tid. Siden oppkjøpene i USA er mye endret i Equinor, men vi ser også at det fortsatt er rom for forbedring. Vi har derfor gitt noen anbefalinger, som har det til felles at de handler om hvordan Equinor foretar oppkjøp og integrerer nye enheter utenfor kjernevirksomheten, sier Moe-Helgesen i en kommentar.

Disse hovedfunnene listes opp knyttet til Equinors landbaserte virksomhet i USA:

Equinors vekststrategi førte til for lite fokus på verdiskapning og kontroll. Aktiviteten i den landbaserte virksomheten økte raskere enn det viktige støttesystemer kunne håndtere.

Selskapets oppfølging burde vært sterkere, og reflekterte ikke i tilstrekkelig grad risikobildet til denne virksomheten.

Ledelsen hadde begrenset erfaring innenfor landbasert virksomhet i USA og det var manglende kontinuitet i sentrale roller. Dette hadde en negativ påvirkning av selskapets oppfølgning og drift av denne virksomheten.

Siden 2014 er det iverksatt omfattende forbedringstiltak som også ble rapportert til styret. Dette har bidratt til at internkontrollen i USA i dag er vesentlig forbedret.

Styreleder Jon Erik Reinhardsen understreker at styret nå har fått en grundig og kritisk rapport.

– Vi har hatt store økonomiske tap som følge av investeringer i USA. Dette er i hovedsak drevet av en ambisiøs vekststrategi og for optimistiske prisforutsetninger. I tillegg medførte den raske veksten i en periode omfattende kontrollutfordringer, sier Reinhardsen i en pressemelding.

– Styret og ledelsen burde ha sett og grepet tak i utfordringen tidligere, og det er nå styrets og ledelsens ansvar å sikre at vi tar læring fra dette. Samtidig er det positivt at rapporten bekrefter at omfattende forbedringstiltak ble iverksatt da utfordringene ble kjent i 2014, fortsetter styrelederen som understreker at det gir et godt grunnlag for å følge opp anbefalingene rapporten gir.

Flere kritiske saker

Equinor har opplevd en rekke ubehagelige saker det siste halvåret:

USA-problemene førte i sommer til at olje- og energiminister Tina Bru stilte krav til at Equinor skal møte departementet årlig for å gå grundig gjennom innholdet i selskapets årsrapport.

Dette bildet er fra Marcellus-området. Vis mer byoutline Equinor

Kjøpte dyrt i USA

Equinor kjøpte virksomheten i USA i en periode med høy oljepris, og forventninger om fortsatt høye priser.

– Da dette prisbildet snudde i 2014, ble selskapet nødt å skrive ned verdien av disse eiendelene. Slike nedskrivninger kan reverseres dersom prisbildet snur i positiv retning, skrev olje- og energiminister Tina Bru (H) til Stortinget i mai.

Informasjonen om Equinors samlede tap i USA på 20,4 milliarder dollar står i en fotnote på side 288 i fjorårets årsrapport, under punktet «kontekstuell informasjon på konsernnivå».

Ifølge konsernsjef Eldar Sætre har det «ikke vært noe hemmelighold» om dette, men ifølge statsråd Tina Bru var det medienes omtale som gjorde departementet oppmerksom på omfanget av tapene.

– Jeg imøteser denne rapporten, sa Bru da Equinor varslet at de hadde bestilt en rapport om USA-virksomheten.

Equinor har nå begynt å rapportere om USA-virksomheten separat i sine kvartalsrapporter. Dette har lenge vært etterlyst av både analytikere og fagforeninger i oljebransjen.

I første halvår av 2020 leverte Equinors USA-virksomhet et justert resultat på minus 330 millioner dollar, etter å ha skrevet ned verdier for en drøy milliard dollar grunnet svakere oljeprisutsikter.