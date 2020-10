Wizz Air med stikk til Norwegian etter å ha startet priskrig

Ungarske Wizz Air presser ned flyprisene i Norge. Norwegian håper trofaste kunder redder dem.

LAVPRISGIGANT: Det ungarske lavprisselskapet Wizz Air er et av Europas største. Nå skal de etablere seg med en base på Oslo Lufthavn med to fly i starten. Derfra vil de fly ruter til Bergen fire ganger daglig, til Tromsø fire ganger daglig og til Trondheim to ganger daglig. Vis mer byoutline Andrew Boyers / X03813

Wizz Air meldte tirsdag at det vil innta markedet for innenriksflyginger i Norge. Flyselskapet følger opp med krasse uttalelser torsdag.

– Wizz Air er glad for å ha rystet markedet i Norge ved å bringe de laveste prisene til norske reisende, skriver Wizz Air i en melding.

– Det vil være interessant å se hvordan en nær konkursrammet virksomhet kan konkurrere med Wizz Airs lave priser, uten kontanter og med dobbelt så høye enhetskostnader som Wizz Air.

– Overpriset

Wizz hevder at Norwegian ikke har penger.

Sannheten er at selskapet hadde en kontantbeholdning på snaue fem milliarder kroner ved utgangen av juni. Selskapet har selv sagt at de bruker 300 til 500 millioner kroner mer i måneden enn de får inn, og at de vil trenge refinansiering innen utgangen av første kvartal 2021.

Billettprisene til Wizz Air vil starte på 199 kroner.

Norwegian satte onsdag i gang en kampanje med flyreiser til samme pris i Norge.

– Det siste prisfallet fra Norwegian viser at forbrukere i Norge har blitt høyt overbelastet som følge av markedsduopol, skriver Wizz Air.

Wizz Air skriver at de kan selge billigere flybilletter takket være «de laveste kostnadene samt de grønneste flyene, som er et resultat av den yngste flyflåte på kortdistanse i Europa».

Wizz Air bruker utelukkende Airbus’ nyeste og mest drivstoffeffektive flymodeller A320neo og A321neo. Dette er også flytypen SAS holder på å fase inn, og som også er i bruk hos mange andre flyselskaper.

– Mange trofaste Norwegian-kunder

Informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian sier de ikke har noe behov for å kommentere utspillet, men kan konstatere at de de siste dagene har opplevd «økende og stor interesse» for sine flyginger mellom Oslo og Bergen, Oslo og Trondheim og Oslo og Tromsø.

– Det kan være et tegn på at det er mange trofaste Norwegian-kunder der ute som vil fly med et norsk selskap som sørger for å opprettholde kritisk infrastruktur i hele landet, fra Kristiansand i sør til Svalbard i nord», skriver Sandaker-Nielsen i en SMS til E24.

