Ikea tredoblet resultatet under coronakrisen

Ikea-sjefen var redd for at de skulle bli tvunget til å stenge ned som følge av coronakrisen. Nå viser det seg at møbelgiganten er et av selskapene som kommer styrket ut av det første året i pandemien.

Det var tidvis lange køer for å komme inn på Ikea under krisen, da store deler av Norge flyttet på hjemmekontor eller skulle pusser opp. Her fra Slependen utenfor Oslo. Vis mer byoutline Trond Reidar Teigen / NTB

Publisert: Oppdatert: 20. november 2020 13:13 , Publisert: 20. november 2020 13:00

– Vi så salgsveksten hoppe allerede den første uken, det var spennende, sier Clare Rodgers som leverer sitt desidert beste resultat som sjef for Ikea Norge.

Møbel og interiørgiganten solgte varer og tjenester for 8,75 milliarder kroner i forrige regnskapsår, en økning på 440 millioner fra året før.

Resultatet etter skatt endte på 368 millioner kroner mot 126 millioner året før.

Ikke siden 2014 har Ikea tjent så gode penger i Norge.

Ikea operer med avvikende regnskapsår som begynner i september og slutter i august, i motsetning til et ordinært regnskapsår som går fra januar til desember. Dermed er bare halve regnskapet farget av coronakrisen.

Ikea-sjef Clare Rodgers er svært fornøyd med det foregående året. Resultatmessig er tallene de sterkeste hun har levert som Norge-sjef. Vis mer byoutline Heiko Junge / NTB

Fryktet nedstenging

Da krisen traff Norge i mars hadde Ikea-sjefen en rekke krisescenarioer på bordet. En av dem var full nedstenging, noe som også ble tilfellet for Ikea-varehus i en rekke andre europeiske land.

– Vår første tanke var at dette ville påvirke oss negativt, sier Rodgers til E24 fra hjemmekontoret i Oslo.

Derfra gikk det kun en vei – og det gjør det fortsatt.

– Siden krisen har vi hatt tosifret resultatvekst hver måned, og det har vi fortsatt med også inn inneværende regnskapsår.

– Så hva budsjetterer dere med i resultat for 2020/2021?

– Det er rimelig uoversiktlig fremover, sier Rodgers som ikke vil si noe nøyaktig om hvor hun tror inneværende år ender, men alt tyder på at det blir nok et sterkt år.

– Vi er veldig takknemlige for at vi ikke ble stengt ned, sier hun.

Rogers roser arbeiderne i varehuskjeden, og nevner spesielt endringsvilligheten. Hun trekker frem alle restaurantarbeiderne som begynte å jobbe i varehusene da restaurantene måtte stenge av smittehensyn.

Under kan du se hvordan nordmenn har brukt langt mer på hjemmene sine under coronakrisen sammenlignet med for eksempel reiseliv og restaurantbesøk.

Tøffe beslutninger fremover

I årsrapporten skriver Ikea at det er usikre og utfordrende tider i vente - til tross for gode resultater.

Det har lenge vært kommunisert at Ikea må endre hvordan de store varehusene fungerer ettersom færre kunder over tid besøker butikkene.

Før pandemien besluttet Ikea å legge alle planer om nye varehus i Norge i skuffen, og besluttet å selge tomtene hvor nye varehus var tiltenkt. I tillegg har kjeden i høst nedbemannet på Sørlandet hvor 45 ansatte ble rammet.

– Hva legger dere i tøffe beslutninger som står beskrevet i årsrapporten?

– Den utviklingen vi så før pandemien vil på et tidspunkt fortsette, og vi forbereder oss på å gjøre endringer. Men jeg har ikke et spesifikt tiltak jeg kan nevne akkurat nå.

Ikea-sjef Clare Rodgers sier hun er fornøyd med hvordan man har holdt avstand og smittevernet oppe de siste åtte månedene. Vis mer byoutline Trond Reidar Teigen / NTB

Millionhopp for sjefen selv

Clare Rodgers har vært Ikea-sjef i Norge i fem år, og har ingen planer om å flytte tilbake til Storbritannia med det første.

Personlig synes hun at det har vært tøft ikke å kunne reise til familie og venner utenlands. Samtidig sier Rodgers at hun foretrekker måten Norge har håndtert pandemien sammenlignet med hennes hjemland.

– Når jeg snakker med dem som står meg nær i Storbritannia på telefon, så handler det jo ofte om hvor flaut det er hvordan myndighetene der borte håndterer det.

Rodgers roser derimot norske myndigheters krisehåndtering.

– Jeg synes det har vært en klarhet til både forretningslivet og samfunnet for øvrig, sier Ikea-sjefen som synes det har vært bra hvordan store deler av næringslivet har fått holde åpent eller fått hjelp gjennom krisen.

Men det ble ikke bare et innbringende år for Ikea, det ble det også for sjef Rodgers som innkasserte 4,4 millioner kroner for å lede møbelgiganten. Det er solid opp fra 3,3 millioner i fjor. Av dette er 850.000 kroner bonus.