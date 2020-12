Virke reagerer på varsel om milliardgebyr

Virke dagligvare, som representerer dagligvarenæringen, reagerer på Konkurransetilsynets varsel om gebyrer på totalt 21 milliarder kroner til Norgesgruppen, Rema 1000 og Coop.

Ingvill Størksen er direktør for Virke dagligvare.

Tilsynet tror prissamarbeid mellom kjedene har skadet konkurransesituasjonen og gitt forbrukerne høyere matvarepriser.

Virke viser til at Konkurransetilsynet har kjent til praksisen med at kjedene gir hverandre tilgang til butikkene i en periode hver uke for å spane på prisene.

− Det er sjokkerende at Konkurransetilsynet kommer med en så alvorlig reaksjon på noe de har vært kjent med hele veien. Det er skuffende at Konkurransetilsynet har avvist bransjens ønske om dialog, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare, i en melding.

Samarbeidet hvor kjedene gir hverandre tilgang til butikkene har pågått siden 2011. Dette kan ifølge tilsynet ha bidratt til høyere priser for forbrukerne.

Det største gebyret som er varslet er på 8,7 milliarder kroner og gjelder Norgesgruppen. De avviser at deres bruk av prisjegere er brudd på konkurranseloven.

Coop og Rema har blitt varslet om gebyrer på henholdsvis 4,8 og 7,3 milliarder kroner.

– Prøvd å få dialog

Størksen mener at Konkurransetilsynet ikke har ønsket å gå i dialog med bransjen om hvordan de sammenligner priser.

Konkurransetilsynet gikk i 2018 til razzia mot Coop, Norgesgruppen og Rema for mistanke om brudd på konkurranseloven.

Mistanken var rettet mot prisjegerordningen, som ble opprettet gjennom en bransjenorm i 2010. Ordningen gir kjedene tilgang til hverandres butikker i en bestemt tidsperiode hver uke.

− Etter Konkurransetilsynet razzia hos dagligvarekjedene våren 2018 har flere av kjedene prøvd å få dialog med Konkurransetilsynet, uten å få respons. Virke dagligvare har heller ikke fått en eneste tilbakemelding fra Konkurransetilsynet på denne saken gjennom de ti årene de har kjent til den, sier Størksen.

– Kan ha løftet prisene

Butikkjedene hevder at de bruker informasjonen de samler i hverandres butikker til å konkurrere hardt.

Konkurransetilsynets direktør mener koordineringen i noen tilfeller kan ha hatt motsatt effekt.

– Konkurransetilsynets foreløpige vurdering er imidlertid at dagligvarekjedene har brukt prisinformasjonen til å begrense konkurransen. De har i en rekke tilfeller brukt informasjonen på en slik måte at det kan ha løftet prisene, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en melding.

