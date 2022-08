Tidligere sentralbanksjef mener tiden for lave strømpriser er forbi

Tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen mener tiden for lave strømpriser er forbi.

– Akkurat nå er energiprisene ekstremt høye, så vi kan forvente at de går noe ned. Men at energiprisen skal gå så langt ned at kraft blir billig, det tror jeg bare at vi skal glemme, sier Olsen i et innlegg tirsdag på Energirike-konferansen i Haugesund, ifølge Europower.

Olsen tror heller ikke at strømprisen vil falle tilbake til et normalnivå på 30–40 øre kilowatten. Han viser til at olje og gass skal fases ut, og at Norge skal gjennom det grønne skiftet.

– Å produsere strøm med kullkraft er billig. Å produsere den samme strømmengden med vindturbiner og solceller er mye dyrere, sier Olsen.

Analytiker: – Helt feil

Tor Reier Lilleholt, kraftanalytiker i Volue Insight, er ikke enig i at strømprisene kommer til å holde seg over 30–40 øre kilowattimen i løpet av de neste årene.

– Vi er et land som er avhengig av vær og vind. For bare to år siden hadde vi nullpriser, og at det kan skje i Sør-Norge igjen er helt åpenbart. Det er naturlig at vi får overskudd, og kraftmarkedet har hatt svingninger i alle år, sier han til VG.

– Jeg er enig i at prisnivået vil holde seg på et høyere nivå i gjennomsnitt, men det er helt feil å si at vi aldri kommer ned.

Kraftanalytikeren trekker frem krigen i Ukraina som årsaken til at strømprisene i Europa har skutt i været, og at de vil holde seg høye en god stund fremover.

Likevel forventer markedet at strømprisene vil halveres i Europa i løpet av det neste året, ifølge Lilleholt.

Kraftanalytikeren mener også at det er en forenkling å si at strømprisene blir presset opp på grunn av det grønne skiftet.

– De fornybare kildene er så godt som gratis når de først er bygget ut. Det er en nyanse man ikke må glemme, sier han og fortsetter:

– Vi vet ikke hva vi får av vær og vind, men vi vet at det er mulig å få store mengder vannkraft på kort tid, som kan gjøre det mulig å eksportere store mengder strøm og samtidig holde strømprisene lave, legger han til.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap)

Energiministeren forventer høyere priser

Mandag orienterte regjeringen de parlamentariske lederne på Stortinget om strømsituasjonen, etterfulgt av et møte med NHO og LO om behovet for strømstøtte til næringslivet.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sa mandag at strømprisen kan bli høy til vinteren. Men så langt venter han ikke strømrasjonering til våren, slik andre europeiske land snakker om i disse dager.

– I sørvest er snittprisen så langt i august på over tre kroner kilowattimen. Hvor dyr strøm må vi forberede oss på i vinter?

– Det er veldig usikkert. De som driver med analysearbeid er også usikre på akkurat det. Men at det kommer til å bli høy pris er det ingen tvil om, sier Aasland.

Fra september øker strømstøtteordningen til 90 prosent over 70 øre, og i månedsskiftet august-september vil regjeringen motta en gjennomgang av strømstøtteordningen fra Statistisk sentralbyrå.

– Og så vil vi vurdere ytterligere korrigeringer av hele ordningen, nettopp for å være trygge at vi treffer husholdningene på en god måte, sier Aasland.

Skeptisk til elektrifisering av sokkelen

Den tidligere sentralbanksjefen setter spørsmålstegn ved å bruke strøm fra land til å utvinne olje.

– Elektrifisering av sokkelen har neppe noe klimaeffekt, og det er dyrt. Det øker etterspørselen etter kraft, og bidrar til høyere strømpriser på fastlandet, sier han til Europower.

Olsen er ikke i tvil om at energiomleggingen i Europa vil merkes i Norge, til tross for at landet har vannkraft.

– Akkurat nå er det krig i Europa og ekstreme priser. Forhåpentligvis vil prisene gå noe ned fra det nivået de er på nå, men ikke til det lave historiske nivået vi var vant med.