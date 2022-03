Åpner hotell for ukrainske flyktninger

Hotellet har allerede mottatt flere flyktninger på deres hotell i Litauen etter at de åpnet dørene.

Petter Stordalen med datter og hotellarving Emilie Stordalen før åpningen av QualityHotel Ramsalt. Vis mer

Publisert: Publisert: I går 20:06

Mandag kveld skrev hotellarving Emilie Anker Stordalen på Instagram at hotellkjeden åpner dørene for ukrainske flyktninger.

Hotellet det gjelder ligger i Vilnius i Litauen, en halvtimes kjøretur fra grensen til Hviterussland.

Selv om hotellet har 200 rom tilgjengelig forteller hotelldirektøren i Vilnius, Marius Perillionis, at kapasiteten vil være avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg i tiden fremover.

– Vi har allerede tatt imot et antall flyktninger, men antallet som bor hos oss varierer løpende og vi har ikke et konkret anslag på hvor mange som vil benytte seg av tilbudet den kommende tiden, sier han til E24.

– Noen kommer innom oss på veien til et annet sted, noen flytter videre til venner eller slektninger, mens andre ankommer med et akutt behov for et sted å sove.

Samarbeid med Unicef

Emilie Stordalen som jobber som VP Marketing i Nordic Choice Hotels Vis mer

– Ingen barn og familier skal stå alene og forlatt når verden ikke lenger er til å kjenne igjen, skriver Emilie Stordalen i en mail til E24.

– Nordic Choice Hotels med mer enn 200 hoteller i Norden, går nå sammen om en innsamlingsaksjon til inntekt for Unicef og deres arbeid med å hjelpe barn og familier på flukt i Ukraina.

Det kom også frem i en pressemelding sendt ut av hotellkjeden onsdag, der de opplyser om et nytt initiativ for å hjelpe ukrainske flyktninger.

– Klare til å bistå

Administrerende direktør i Nordic Choice, Torgeir Silseth, påpeker at hotellkjeden er kjent for å bidra når krise inntreffer, og sier det er «en selvfølge» at initiativet nå har blitt satt i gang.

– Situasjonen som vi nå er vitne til, er både skremmende og hjerteskjærende, og derfor ønsker vi å bidra der vi kan i samarbeid med vår partner Unicef, sier han.

– Vil dere åpne flere hoteller for de ukrainske flyktningene?

– Så langt har vi ikke fått informasjon om at det er behov for kapasitet i de nordiske landene, men vi følger situasjonen og står klare til å bistå hvis myndighetene ønsker det, svarer Silseth.